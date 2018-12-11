Футболист «Спартака» Луис Адриано опроверг информацию о переходе в «Интернасьонал»

В понедельник радиостанция Radio Inferno сообщила, что Луис Адриано зимой перейдет в «Интернасьонал» на правах аренды.
«Правда состоит в том, что я являюсь футболистом “Спартака”, у меня действующий контракт, поэтому хочу заверить болельщиков в том, что вся эта информация, которая появляется в интернете — не более чем слухи», — заявил 31-летний бразилец.
Адриано выступал за «Интернасьонал» в 2004—2007 гг. Бразилец является игроком «Спартака» с зимы 2017 года, став в составе клуба чемпионом России сезона-2016/17. Форвард в текущем сезоне провел 18 матчей, забив пять мячей и сделал четыре результативные передачи.