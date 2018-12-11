Чемпионат России по футболу взял паузу. Ни одна из команд не показала чемпионской игры

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Осенняя часть чемпионата России по футболу сезона-2018/19 завершилась 10 декабря.

Все команды РПЛ, кроме «Оренбурга» и самарских «Крыльев Советов», провели по 17 матчей. Встреча в рамках 16-го тура между этими двумя клубами в Оренбурге была перенесена на весеннюю часть из-за плохих погодных условий за час до начала игры. Лидером чемпионата на перерыв ушел петербургский «Зенит», который набрал 34 очка. На очко меньше у «Краснодара». Третье место занимает ЦСКА с 30 баллами. Следом идут «Спартак» и «Локомотив» — по 28 очков.

Не менее плотная борьба разгорелась и в нижней части турнирной таблицы. Главными претендентами на вылет являются красноярский «Енисей» (10 очков) и махачкалинский «Анжи» (15), которые занимают две последние строчки. В зоне переходных матчей располагаются «Уфа» (16) и «Крылья Советов» (17). Чуть выше идут «Динамо» и тульский «Арсенал» (20), и «Оренбург» с «Ахматом» (по 22).

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.

Генеральный директор клуба Олег Флегонтов по ходу осенней части сообщал ТАСС о том, что команда может сняться с чемпионата после зимней паузы. Однако президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига окажет финансовую поддержку команде и сделает все возможное, чтобы она доиграла сезон.

Пять команд будут претендовать на чемпионство

Плотность турнирной таблицы после 17 туров обусловлена тем, что ни одна из команд не показывала стабильной игры и результатов. У всех лидеров были как хорошие победные и беспроигрышные серии, так и очень неудачные отрезки. Однозначно говорить о том, что кто-либо демонстрировал чемпионскую игру, нельзя. «Зенит» отлично начал сезон, после чего у петербуржцев последовал длительный спад.

Команда под руководством Сергея Семака, который в межсезонье сменил итальянца Роберто Манчини, начала чемпионат России с пяти побед подряд и выиграла семь из восьми стартовых встреч, сыграв вничью со «Спартаком» (0:0). В следующих девяти встречах «Зенит» потерпел пять поражений при четырех победах. Особенно тяжело команде Семака давались гостевые игры, в которых «Зенит» помимо ЦСКА (0:2) уступил более слабым «Анжи» (1:2), «Динамо» (0:1) и «Арсеналу» (2:4). Петербуржцы потерпели три поражения в заключительных четырех матчах.

«Краснодар» не допускал длительных провалов. Максимальная серия, на протяжении которой команда Мурада Мусаева не могла одержать победу, составляет два матча.

Единичные оплошности, такие как ничья в заключительном перед паузой домашнем матче с «Уфой» (1:1) или поражение на своем поле от «Ахмата» (0:1), не позволили краснодарцам уйти на перерыв на первом месте. «Краснодар» забил 31 мяч и является самой результативной командой чемпионата. В шестерке лучших бомбардиров премьер-лиги находятся три футболиста «Краснодара» — Ари (шесть голов), Виктор Классон (шесть) и Магомед-Шапи Сулейманов (пять). В шести последних встречах краснодарцы одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 12.12.2018, 20:55 Реал - ЦСКА -

Перед началом сезона в составе ЦСКА произошли серьезные изменения в составе. На смену опытным футболистам пришли молодые, некоторые из которых практически не имели игровой практики на уровне РПЛ. Завершили карьеру многолетние лидеры команды центральные защитники братья Алексей и Василий Березуцкие и Сергей Игнашевич. По истечении контрактов команду покинули полузащитники Понтус Вернблум и Бибрас Натхо. За €30 млн в «Монако» был продан лидер средней линии Александр Головин, а нападающий Витиньо вернулся на родину в бразильский «Фламенго». Завершился срок арендного соглашения и с нападающим Ахмедом Мусой.

Часть футболистов присоединилась к команде уже по ходу сезона. Лидерами ЦСКА стали 21-летний хорватский полузащитник Никола Влашич, права на которого принадлежат английскому «Эвертону» и 20-летний нападающий Федор Чалов, который забил девять мячей и возглавляет гонку бомбардиров чемпионата. К тому же армейцам мешали травмы. Из-за повреждений в ряде матчей не принимали участие Марио Фенандес, Иван Обляков, Ильзат Ахметов и Абель Эрнандес. Армейцы неубедительно начали сезон, но завершили осеннюю его часть тремя победами в четырех матчах.

«Локомотив» неудачно начал и завершил первую часть чемпионата. Железнодорожники в первых восьми турах выиграли лишь дважды — у новичка премьер-лиги «Крыльев Советов» (1:0) и испытывающего финансовые проблемы махачкалинского «Анжи» (2:1).

Во многом это связано с тем, что большая часть игроков «Локомотива» принимала участие в чемпионате мира и не успела до конца восстановиться к старту сезона — многие футболисты отсутствовали на первых сборах.

Звездные новички Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хёведес прибыли в расположение команды также не в оптимальных кондициях и окончательно влились в коллектив только к середине первого круга. После восьми туров подопечные Юрия Семина сумели одержать пять побед подряд, в том числе обыграв ЦСКА (1:0), и вернуться в борьбу за чемпионство.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 13.12.2018, 20:55 Вильярреал - Спартак -

Календарь за «Спартак» и «Локомотив»

По ходу осенней части «Спартак» на матчи чемпионата России выходил под руководством трех разных тренеров. Красно-белые начали сезон с итальянцем Массимо Каррерой, который был отправлен в отставку 22 октября за неудовлетворительные результаты команды. «Спартак» на старте сезона не сумел пробиться в основную стадию Лиги чемпионов, уступив греческому ПАОКу (2:3, 0:0), после чего потерпел домашние поражения от «Ахмата» (1:2), «Ростова» (0:1) и «Арсенала» (2:3). В групповом этапе Лиги Европы под руководством Карреры команда проиграла австрийскому «Рапиду» (0:2) и сыграла вничью с испанским «Вильярреалом» (3:3).

После вылета «Спартака» из Лиги чемпионов красно-белых покинул лидер — голландец Квинси Промес. Перед началом сезона состав пополнили французский центральный защитник Самюэль Жиго, получивший травму крестообразных связок в шестом туре, а также лучший игрок «Динамо» прошлого сезона Александр Ташаев. По ходу чемпионата к команде присоединился Роман Еременко, отбывший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Никто из новичков усилить команду не смог — Жиго хорошо смотрелся до травмы, а Еременко и Ташаев пока не показывают в «Спартаке» своего уровня и имеют мало игровой практики.

До 12 ноября обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Карреры исполнял его помощник испанец Рауль Рианчо. Кононов начал сезон в тульском «Арсенале». После его прихода красно-белые во внутреннем чемпионате одержали три победы в трех встречах, в том числе переиграв «Локомотив» (2:1).

Разница между пятью лидирующими командами после 17 туров чемпионата составляет шесть очков, что предрекает отчаянную борьбу за золотые медали и места в еврокубках до последних игр в сезоне.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 11.12.2018, 20:55 Шальке-04 - Локомотив -

В каком состоянии и составе команды вернутся после зимней паузы, сказать пока трудно. Многое будет зависеть и от приобретений российских клубов на трансферном рынке, который откроется с 1 января 2019 года.

Согласно календарю, «Спартак» и «Локомотив» все матчи против прямых конкурентов проведут дома, а ЦСКА — на выезде. При этом красно-белые и железнодорожники уже сыграли между собой обе встречи. «Зенит» сыграет на своем поле только с ЦСКА, а «Краснодар» — с ЦСКА и «Зенитом». Чемпионат России возобновится 3 марта.

Спартаковцы, железнодорожники и армейцы имеют маленькие шансы на продолжение борьбы в плей-офф еврокубков — всем командам в последнем туре нужно одерживать гостевые победы. Возможное неучастие в дополнительном турнире поможет не форсировать подготовку ко второй части сезона и сохранить больше сил на игры чемпионата. «Зенит» же уже обеспечил себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы, а судьба «Краснодара» решится в заключительном матче в четверг.

ЧМ поспособствовал росту посещаемости

В ходе прошлого чемпионата России средняя посещаемость матчей составила чуть менее 14 тысяч зрителей. По окончании осенней части текущего чемпионата показатель вырос чуть более, чем на 3000 человек и составляет 17 023 зрителя. Прежде всего это связано с тем, что «Ростов» и «Крылья Советов» проводили домашние встречи на современных стадионах, построенных к чемпионату мира, и на некоторых играх собирали больше 30 тысяч зрителей. Средняя посещаемость домашних матчей «Ростова» — 30 244 зрителя (третье место в РПЛ), а «Крыльев Советов» — 20886 зрителей (пятое место).

Лидирует по этому показателю с большим отрывом петербургский «Зенит» — 49 634 человека, второе место занимает «Спартак» — 30 683. «Краснодар» идет на четвертой позиции, в среднем собирая по 23 633 зрителей на один домашний матч. Общая средняя посещаемость игр первой части чемпионата могла быть еще выше, если бы «Енисей», который занимает 12-е место по среднему количеству болельщиков на домашних встречах (8130) во всех играх принимал соперников на Центральном стадионе в Красноярске. Первые четыре встречи чемпионата красноярцы провели в Тюмени, а на двух из них присутствовало чуть более 1000 зрителей.

В числе аутсайдеров по посещаемости домашних матчей находятся «Анжи» (4842 человека), «Оренбург» (5664), «Уфа» (6816) и «Динамо» (7392).

Бело-голубые во второй части наверняка поправят свои показатели благодаря переезду с «Арены-Химки» на Центральный стадион имени Яшина в Петровском парке, который вмещает чуть более 26 000 зрителей. 10 марта на матче открытия стадиона со «Спартаком», скорее всего, состоится аншлаг.