Чемпионат России по футболу взял паузу. Ни одна из команд не показала чемпионской игры
ТАСС подводит промежуточные итоги осенней части Российской
ТАСС подводит промежуточные итоги осенней части Российской
Осенняя часть чемпионата России по футболу сезона-2018/19 завершилась 10 декабря.
Все команды РПЛ, кроме «Оренбурга» и самарских «Крыльев Советов», провели по 17 матчей. Встреча в рамках 16-го тура между этими двумя клубами в Оренбурге была перенесена на весеннюю часть
Не менее плотная борьба разгорелась и в нижней части турнирной таблицы. Главными претендентами на вылет являются красноярский «Енисей» (10 очков) и махачкалинский «Анжи» (15), которые занимают две последние строчки. В зоне переходных матчей располагаются «Уфа» (16) и «Крылья Советов» (17). Чуть выше идут «Динамо» и тульский «Арсенал» (20), и «Оренбург» с «Ахматом» (по 22).
Генеральный директор клуба Олег Флегонтов по ходу осенней части сообщал ТАСС о том, что команда может сняться с чемпионата после зимней паузы. Однако президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига окажет финансовую поддержку команде и сделает все возможное, чтобы она доиграла сезон.
Плотность турнирной таблицы после 17 туров обусловлена тем, что ни одна из команд не показывала стабильной игры и результатов. У всех лидеров были как хорошие победные и беспроигрышные серии, так и очень неудачные отрезки. Однозначно говорить о том, что
Команда под руководством Сергея Семака, который в межсезонье сменил итальянца Роберто Манчини, начала чемпионат России с пяти побед подряд и выиграла семь из восьми стартовых встреч, сыграв вничью со «Спартаком» (0:0). В следующих девяти встречах «Зенит» потерпел пять поражений при четырех победах. Особенно тяжело команде Семака давались гостевые игры, в которых «Зенит» помимо ЦСКА (0:2) уступил более слабым «Анжи» (1:2), «Динамо» (0:1) и «Арсеналу» (2:4). Петербуржцы потерпели три поражения в заключительных четырех матчах.
Единичные оплошности, такие как ничья в заключительном перед паузой домашнем матче с «Уфой» (1:1) или поражение на своем поле от «Ахмата» (0:1), не позволили краснодарцам уйти на перерыв на первом месте. «Краснодар» забил 31 мяч и является самой результативной командой чемпионата. В шестерке лучших бомбардиров
Перед началом сезона в составе ЦСКА произошли серьезные изменения в составе. На смену опытным футболистам пришли молодые, некоторые из которых практически не имели игровой практики на уровне РПЛ. Завершили карьеру многолетние лидеры команды центральные защитники братья Алексей и Василий Березуцкие и Сергей Игнашевич. По истечении контрактов команду покинули полузащитники Понтус Вернблум и Бибрас Натхо. За €30 млн в «Монако» был продан лидер средней линии Александр Головин, а нападающий Витиньо вернулся на родину в бразильский «Фламенго». Завершился срок арендного соглашения и с нападающим Ахмедом Мусой.
Часть футболистов присоединилась к команде уже по ходу сезона. Лидерами ЦСКА стали 21-летний хорватский полузащитник Никола Влашич, права на которого принадлежат английскому «Эвертону» и 20-летний нападающий Федор Чалов, который забил девять мячей и возглавляет гонку бомбардиров чемпионата. К тому же армейцам мешали травмы.
Во многом это связано с тем, что большая часть игроков «Локомотива» принимала участие в чемпионате мира и не успела до конца восстановиться к старту сезона — многие футболисты отсутствовали на первых сборах.
Звездные новички Гжегож Крыховяк и Бенедикт Хёведес прибыли в расположение команды также не в оптимальных кондициях и окончательно влились в коллектив только к середине первого круга. После восьми туров подопечные Юрия Семина сумели одержать пять побед подряд, в том числе обыграв ЦСКА (1:0), и вернуться в борьбу за чемпионство.
По ходу осенней части «Спартак» на матчи чемпионата России выходил под руководством трех разных тренеров.
После вылета «Спартака» из Лиги чемпионов
Разница между пятью лидирующими командами после 17 туров чемпионата составляет шесть очков, что предрекает отчаянную борьбу за золотые медали и места в еврокубках до последних игр в сезоне.
В каком состоянии и составе команды вернутся после зимней паузы, сказать пока трудно. Многое будет зависеть и от приобретений российских клубов на трансферном рынке, который откроется с 1 января 2019 года.
Согласно календарю, «Спартак» и «Локомотив» все матчи против прямых конкурентов проведут дома, а ЦСКА — на выезде. При этом
Спартаковцы, железнодорожники и армейцы имеют маленькие шансы на продолжение борьбы в
В ходе прошлого чемпионата России средняя посещаемость матчей составила чуть менее 14 тысяч зрителей. По окончании осенней части текущего чемпионата показатель вырос чуть более, чем на 3000 человек и составляет 17 023 зрителя. Прежде всего это связано с тем, что «Ростов» и «Крылья Советов» проводили домашние встречи на современных стадионах, построенных к чемпионату мира, и на некоторых играх собирали больше 30 тысяч зрителей. Средняя посещаемость домашних матчей «Ростова» — 30 244 зрителя (третье место в РПЛ), а «Крыльев Советов» — 20886 зрителей (пятое место).
Лидирует по этому показателю с большим отрывом петербургский «Зенит» — 49 634 человека, второе место занимает «Спартак» — 30 683. «Краснодар» идет на четвертой позиции, в среднем собирая по 23 633 зрителей на один домашний матч. Общая средняя посещаемость игр первой части чемпионата могла быть еще выше, если бы «Енисей», который занимает 12-е место по среднему количеству болельщиков на домашних встречах (8130) во всех играх принимал соперников на Центральном стадионе в Красноярске. Первые четыре встречи чемпионата красноярцы провели в Тюмени, а на двух из них присутствовало чуть более 1000 зрителей.
Артем Крук