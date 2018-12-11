Никола Влашич: Я сказал бы «да» и остался футболистом ЦСКА

«Я очень доволен и рад, что нахожусь в ЦСКА, — приводит слова Влашича Bobsoccer. — Действительно считаю, что я у себя дома, это моя команда. И если бы решение зависело только от меня, это был бы очень легкий выбор.

В частности, надо понять позицию «Эвертона», как он относится к этой ситуации, что думают они. В этом вопросе я сам себе не принадлежу. Давайте дождемся лета, посмотрим, каким будет решение всех сторон. Пока я заинтересован в том, чтобы выиграть чемпионат России. Я действительно хочу завоевать титул и приложу для этого максимум усилий. Поэтому все мысли мои сейчас о том, как провести хорошо предсезонную подготовку и весеннюю часть турнира, чтобы стать чемпионом России".