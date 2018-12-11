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15:09 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» проведет три сбора в Турции во время зимней паузы в ЧР

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Футболисты московского «Динамо» проведут три подготовительных сбора в Турции во время зимней паузы в чемпионате России сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, столичная команда выйдет из отпуска 10 января и соберется на базе в подмосковном Новогорске, первый сбор в Турции пройдет с 12 по 24 января.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 18, 3.03.2019, 0:00
Уфа
-Динамо-

На нем у «Динамо» запланированы два контрольных матча.

Второй сбор динамовцев пройдет с 27 января по 8 февраля, и на нем «бело-голубые» сыграют уже три контрольных встречи. Третий сбор пройдет с 11 по 23 февраля, на нем запланированы также три товарищеских матча. Соперники по контрольным играм будут определены позднее.

«Динамо» завершило первую часть сезона на 12-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 17 матчах 20 очков.

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