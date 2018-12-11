Московское «Динамо» проведет три сбора в Турции во время зимней паузы в ЧР

Как сообщается, столичная команда выйдет из отпуска 10 января и соберется на базе в подмосковном Новогорске, первый сбор в Турции пройдет с 12 по 24 января.

Второй сбор динамовцев пройдет с 27 января по 8 февраля, и на нем «бело-голубые» сыграют уже три контрольных встречи. Третий сбор пройдет с 11 по 23 февраля, на нем запланированы также три товарищеских матча. Соперники по контрольным играм будут определены позднее.