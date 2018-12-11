Жена футболиста «Спартака» Д. Глушакова заявила на него в полицию из-за угроз убийством
Супруга полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова подала в полицию заявление на мужа
Супруга полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова подала в полицию заявление на мужа
Да, она подала заявление, но характер угроз я не уполномочен комментировать.
Ранее
Она просит определить место жительства ребенка с матерью и взыскать алименты на ребенка и мать до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 г. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.