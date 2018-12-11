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16:29 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Жена футболиста «Спартака» Д. Глушакова заявила на него в полицию из-за угроз убийством

Супруга полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова подала в полицию заявление на мужа из-за угроз убийством. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат девушки Сергей Жорин.

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Источник: РИА "Новости"
Да, она подала заявление, но характер угроз я не уполномочен комментировать.
Сергей Жорин
адвокат
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Ранее пресс-секретарь Никулинского суда Людмила Коснырева сообщила, что Д. Глушакова подала иск к супругу о разделе совместно нажитого имущества. Кроме того, Д. Глушакова подала на развод.

Она просит определить место жительства ребенка с матерью и взыскать алименты на ребенка и мать до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Денис и Дарья Глушаковы поженились в 2009 г. Пара воспитывает дочерей Валерию и Александру.

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8 декабря© Ньюстюб
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Адвокат футболиста Д.Глушакова отказалась комментировать заявление его жены об угрозах убийством
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