Жена футболиста «Спартака» Д. Глушакова заявила на него в полицию из-за угроз убийством

Источник: РИА "Новости"

Да, она подала заявление, но характер угроз я не уполномочен комментировать. Сергей Жорин адвокат

Ранее пресс-секретарь Никулинского суда Людмила Коснырева сообщила, что Д. Глушакова подала иск к супругу о разделе совместно нажитого имущества. Кроме того, Д. Глушакова подала на развод.

Она просит определить место жительства ребенка с матерью и взыскать алименты на ребенка и мать до достижения ребенком трехлетнего возраста.