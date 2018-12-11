Руководитель медицинского департамента «Спартака» поддержал Глушакова

Напомним, что Дарья Глушакова подала иск на футболиста с целью взыскать с него алименты. По словам её адвоката, после этого ей стали поступать угрозы от некоторых лиц, которые требуют забрать иск. После этого Дарья написала заявление в полицию, обвинив Глушакова в угрозе убийством. При этом Глушаков написал на жену заявление и обвинил её в мошенничестве.