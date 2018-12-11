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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководитель медицинского департамента «Спартака» поддержал Глушакова

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов выразил поддержку капитану красно-белых Денису Глушакову.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в Сети появились аудиозаписи, в которых футболист в грубой форме угрожает своей жене Дарье при обсуждении деталей развода.

«Преодолеем все, кэп!» — написал Вартапетов в своём «инстаграме», прикрепив фотографию Глушакова.

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Напомним, что Дарья Глушакова подала иск на футболиста с целью взыскать с него алименты. По словам её адвоката, после этого ей стали поступать угрозы от некоторых лиц, которые требуют забрать иск. После этого Дарья написала заявление в полицию, обвинив Глушакова в угрозе убийством. При этом Глушаков написал на жену заявление и обвинил её в мошенничестве.

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