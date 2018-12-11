Гендиректор «Анжи»: Признаем, что должны Скрипченко 3 миллиона. Но денег нет
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов подтвердил появившуюся информацию о том, что клуб
Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов подтвердил появившуюся информацию о том, что клуб
Белорусский специалист руководил командой в прошлом сезоне. При нем махачкалинцы вылетели в ФНЛ, но
— Да, это так. Зачем
— Что же делать? Денег нет?
— Ну мы же не из принципа ему не платим эти деньги. Все прекрасно понимаем, что клуб ему должен. Признаем. Но просто у нас нет финансовых средств.
— Чем вам вся эта история грозит? Запретом на регистрацию новичков?
— У нас уже есть запрет на регистрацию… Запрет на запрет? Я прекрасно знаю, что мы должны Скрипченко эти 3 миллиона, плюс штраф…
— На сегодняшний день есть ясность по поводу сборов команды?
— Спортивный директор и главный тренер обсуждали сроки проведения сборов. Решили, что команда выйдет из отпуска 15 января. В принципе, обговорили, как наш тренер хочет готовить команду. Но как это будет выглядеть на самом деле? Не знаю…
Пока финансовая ситуация не поменялась, денег нет. Сборы спланированы только по датам.
— А в каком отеле планируете жить, с кем играть будете?
— Пока не готов сказать. Просто обсуждались именно турецкие сборы.
— Правда, что Дмитрий Белоруков изъявил желание покинуть клуб?
— Да, это так. Написал заявление в клуб.
— Кто еще?
— Только он.
— Когда может наступить ясность по поводу будущего «Анжи»?
— Очень сложно прогнозировать… Все занимаются вопросом. Пытаемся найти дополнительные источники финансирования. Но конкретики нет. Спланировали сборы, но как будет дальше… По второй части сезона сейчас тоже ничего не могу сказать. В течение месяца, думаю,
Виталий АЙРАПЕТОВ