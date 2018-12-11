Гендиректор «Анжи»: Признаем, что должны Скрипченко 3 миллиона. Но денег нет

Источник: Спорт-Экспресс

Белорусский специалист руководил командой в прошлом сезоне. При нем махачкалинцы вылетели в ФНЛ, но из-за исчезновения «Амкара» вернулись в премьер-лигу. «Анжи» разрешили тренироваться и стирать вещи на «Анжи Арене». Разрешат ли там сыграть с «Уфой» и «Спартаком»?

— Да, это так. Зачем что-то скрывать? — сказал Флегонтов. — Клуб должен Вадиму Викторовичу Скрипченко 3 миллиона рублей. Он подал заявление в Палату по разрешению споров РФС. Нас обязали выплатить задолженность, плюс штраф за задержку. Мы этого не смогли сделать. Он написал повторное заявление в РФС. Теперь штраф увеличился до 500 миллионов рублей.

— Что же делать? Денег нет?

— Ну мы же не из принципа ему не платим эти деньги. Все прекрасно понимаем, что клуб ему должен. Признаем. Но просто у нас нет финансовых средств.

— Чем вам вся эта история грозит? Запретом на регистрацию новичков?

— У нас уже есть запрет на регистрацию… Запрет на запрет? Я прекрасно знаю, что мы должны Скрипченко эти 3 миллиона, плюс штраф…

— На сегодняшний день есть ясность по поводу сборов команды?

— Спортивный директор и главный тренер обсуждали сроки проведения сборов. Решили, что команда выйдет из отпуска 15 января. В принципе, обговорили, как наш тренер хочет готовить команду. Но как это будет выглядеть на самом деле? Не знаю…

Пока финансовая ситуация не поменялась, денег нет. Сборы спланированы только по датам.

— А в каком отеле планируете жить, с кем играть будете?

— Пока не готов сказать. Просто обсуждались именно турецкие сборы.

— Правда, что Дмитрий Белоруков изъявил желание покинуть клуб?

— Да, это так. Написал заявление в клуб.

— Кто еще?

— Только он.

— Когда может наступить ясность по поводу будущего «Анжи»?

— Очень сложно прогнозировать… Все занимаются вопросом. Пытаемся найти дополнительные источники финансирования. Но конкретики нет. Спланировали сборы, но как будет дальше… По второй части сезона сейчас тоже ничего не могу сказать. В течение месяца, думаю, что-то прояснится.