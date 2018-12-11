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21:00 (мск), источник: ТАСС

Футболисту «Спартака» Зобнину вручили премию «Джентльмен года»

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский футболист московского «Спартака» Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года». Об этом с церемонии вручения сообщает корреспондент ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Хотелось бы поблагодарить всех причастных за оценку моих качеств. Я всегда так считал, меня так воспитали — что бы ни происходило, нужно всегда оставаться человеком. Я стараюсь всегда идти по честному пути. Большое спасибо за премию», — сказал после вручения Зобнин.

Игрок рассказал, что посвящает премию родителям. «Отдельные слова благодарности моей жене. Она меня направляет, это не видно, но в любую трудную минуту я могу с ней посоветоваться, и она даст правильный совет», — добавил он.

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В нынешнем году Зобнин в составе «Спартака» стал бронзовым призером чемпионата России, в 2017 году он в составе красно-белыхвыиграл чемпионат России. В составе сборной России он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

«Джентльмен года» — приз имени Федора Черенкова, с 1994 года ежегодно присуждаемый газетой «Комсомольская правда» игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ) за достойное поведение как на поле, так и за его пределами. В этом году эксперты газеты выбирали лауреата совместно с порталом Sport24. Редакция издания при вручении премии руководствуется несколькими субъективными критериями: является ли футболист лидером команды, как он относится к соперникам и арбитрам, как общается с болельщиками и журналистами.

В прошлом году премии был удостоен вратарь «Спартака» Артем Ребров. Зобнин стал восьмым игроком красно-белых, получившим награду, — лауреатами также становились Федор Черенков (1994), Андрей Тихонов (1996, 2006), Дмитрий Аленичев (1997), Егор Титов (2000), Андрей Дикань (2012) и Денис Глушаков (2013).

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