Футболисту «Спартака» Зобнину вручили премию «Джентльмен года»
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский футболист московского «Спартака» Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года». Об этом с церемонии вручения сообщает корреспондент ТАСС.
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский футболист московского «Спартака» Роман Зобнин получил премию «Джентльмен года». Об этом с церемонии вручения сообщает корреспондент ТАСС.
«Хотелось бы поблагодарить всех причастных за оценку моих качеств. Я всегда так считал, меня так воспитали — что бы ни происходило, нужно всегда оставаться человеком. Я стараюсь всегда идти по честному пути. Большое спасибо за премию», — сказал после вручения Зобнин.
Игрок рассказал, что посвящает премию родителям. «Отдельные слова благодарности моей жене. Она меня направляет, это не видно, но в любую трудную минуту я могу с ней посоветоваться, и она даст правильный совет», — добавил он.
В нынешнем году Зобнин в составе «Спартака» стал бронзовым призером чемпионата России, в 2017 году он в составе
«Джентльмен года» — приз имени Федора Черенкова, с 1994 года ежегодно присуждаемый газетой «Комсомольская правда» игрокам Российской
В прошлом году премии был удостоен вратарь «Спартака» Артем Ребров. Зобнин стал восьмым игроком