Футболисту «Спартака» Зобнину вручили премию «Джентльмен года»

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«Хотелось бы поблагодарить всех причастных за оценку моих качеств. Я всегда так считал, меня так воспитали — что бы ни происходило, нужно всегда оставаться человеком. Я стараюсь всегда идти по честному пути. Большое спасибо за премию», — сказал после вручения Зобнин.

Игрок рассказал, что посвящает премию родителям. «Отдельные слова благодарности моей жене. Она меня направляет, это не видно, но в любую трудную минуту я могу с ней посоветоваться, и она даст правильный совет», — добавил он.

В нынешнем году Зобнин в составе «Спартака» стал бронзовым призером чемпионата России, в 2017 году он в составе красно-белых выиграл чемпионат России. В составе сборной России он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

«Джентльмен года» — приз имени Федора Черенкова, с 1994 года ежегодно присуждаемый газетой «Комсомольская правда» игрокам Российской премьер-лиги (РПЛ) за достойное поведение как на поле, так и за его пределами. В этом году эксперты газеты выбирали лауреата совместно с порталом Sport24. Редакция издания при вручении премии руководствуется несколькими субъективными критериями: является ли футболист лидером команды, как он относится к соперникам и арбитрам, как общается с болельщиками и журналистами.