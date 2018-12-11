«С Еркебуланом Сейдахметом все будет шикарно». Гендиректор «Уфы» обратился к казахстанцам
Генеральный директор российской «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о перспективах нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета.
Генеральный директор российской «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о перспективах нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета.
В текущем сезоне Сейдахмет провел всего две официальные игры: в чемпионате он вышел на замену в матче с ЦСКА (0:3), а в Кубке — появился в старте во встрече с «Нижним Новгородом», в котором его команда после нулевой ничьей проиграла в серии пенальти.
В середине ноября Сейдахмет получил травму на тренировке сборной и уехал в Германию, где ему сделали операцию. По словам Газизова, молодой игрок проявит свой потенциал, но сначала ему надо решить свои проблемы со здоровьем.
«У него не очень удачный год получился. Он только пришел к нам — и три травмы,
Но парень — очень талантливый. За ним — очень большой потенциал и очень большое футбольное будущее. Сейчас самое главное, чтобы со здоровьем у него все было нормально. Будет здоров — будет играть и прогрессировать.
Нашим казахским болельщикам хочу сказать, что с Еркебуланом все будет шикарно. Он будет блистать. И будет блистать очень
Напомним, 18-летний Сейдахмет перешел в «Уфу» в феврале, подписав долгосрочный контракт. Всего за российский клуб он провел четыре официальные игры, а также один матч за дубль. Пока казахстанец не сумел отметиться результативными действиями за «Уфу».