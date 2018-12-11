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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

«С Еркебуланом Сейдахметом все будет шикарно». Гендиректор «Уфы» обратился к казахстанцам

Генеральный директор российской «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о перспективах нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета.

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В текущем сезоне Сейдахмет провел всего две официальные игры: в чемпионате он вышел на замену в матче с ЦСКА (0:3), а в Кубке — появился в старте во встрече с «Нижним Новгородом», в котором его команда после нулевой ничьей проиграла в серии пенальти.

В середине ноября Сейдахмет получил травму на тренировке сборной и уехал в Германию, где ему сделали операцию. По словам Газизова, молодой игрок проявит свой потенциал, но сначала ему надо решить свои проблемы со здоровьем.

«У него не очень удачный год получился. Он только пришел к нам — и три травмы, довольно-таки серьезные. Он только от одной травмы отошел — сразу вторая. На тренировке сборной повредился. Травма неприятная. Месяца-полтора пропускает, ему вообще нельзя будет играть, а потом столько же придется восстанавливаться. Вот такая она, футбольная жизнь, что-то пошло не так.

Но парень — очень талантливый. За ним — очень большой потенциал и очень большое футбольное будущее. Сейчас самое главное, чтобы со здоровьем у него все было нормально. Будет здоров — будет играть и прогрессировать.

Нашим казахским болельщикам хочу сказать, что с Еркебуланом все будет шикарно. Он будет блистать. И будет блистать очень много-много лет, — сказал Газизов в интервью официальному YouTube-каналу «Уфы», отвечая на вопросы болельщиков.

Напомним, 18-летний Сейдахмет перешел в «Уфу» в феврале, подписав долгосрочный контракт. Всего за российский клуб он провел четыре официальные игры, а также один матч за дубль. Пока казахстанец не сумел отметиться результативными действиями за «Уфу».

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"С Еркебуланом Сейдахметом все будет шикарно". Гендиректор "Уфы" обратился к казахстанцам
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