«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко и Комбарова

Источник: РИА "Новости"

Новый календарь доступен в продаже на официальном сайте магазина атрибутики «красно-белых». На его заглавной странице опубликованы фото нападающего Зе Луиша, защитника Георгия Джикии и полузащитника Лоренсо Мельгарехо с лозунгом «жить игрой».

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Среди футболистов команды в календаре под каждым отдельным месяцем отмечены те же Зе Луиш, Джикия и Мельгарехо, а также форвард Луис Адриано, защитники Илья Кутепов, Николай Рассказов, Самуэль Жиго и Сальваторе Боккетти, полузащитники Роман Зобнин, Фернандо и Софьян Ханни, а также вратарь Александр Максименко.

Таким образом, в календаре команды не оказалось фотографий не только капитана Глушакова, но и вратаря Артема Реброва, защитника Андрея Ещенко и рекордсмена по играм за «Спартак» в нынешнем составе «красно-белых» Дмитрия Комбарова.