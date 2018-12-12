Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Виктория Пл
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Шахтер Д
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
Ювентус
Футбол. Еврокубки
23:00
Валенсия
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
12«Динамо» попрощалось с Химками крупной победой
8Поражение «Ман Сити», дубль Месси и другие события выходных
13:14 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко и Комбарова

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» выпустил календарь на 2019 год с изображением игроков команды, и среди них не было фотографии с капитаном Денисом Глушаковым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Новый календарь доступен в продаже на официальном сайте магазина атрибутики «красно-белых». На его заглавной странице опубликованы фото нападающего Зе Луиша, защитника Георгия Джикии и полузащитника Лоренсо Мельгарехо с лозунгом «жить игрой».

Читайте также
«Чемодан-вокзал-Ростов». Почему болельщики имеют право критиковать Глушакова

Среди футболистов команды в календаре под каждым отдельным месяцем отмечены те же Зе Луиш, Джикия и Мельгарехо, а также форвард Луис Адриано, защитники Илья Кутепов, Николай Рассказов, Самуэль Жиго и Сальваторе Боккетти, полузащитники Роман Зобнин, Фернандо и Софьян Ханни, а также вратарь Александр Максименко.

Таким образом, в календаре команды не оказалось фотографий не только капитана Глушакова, но и вратаря Артема Реброва, защитника Андрея Ещенко и рекордсмена по играм за «Спартак» в нынешнем составе «красно-белых» Дмитрия Комбарова.

После отставки предыдущего главного тренера команды Массимо Карреры часть активных болельщиков «Спартака» выступила с требованием отстранить от команды Глушакова за «несоответствие статусу футболиста и капитана «Спартака». Оскорбления в адрес полузащитника продолжались на всех матчах команды до зимнего перерыва.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова рассказала, почему не общается с Медведевой
Самые горячие фото показательных выступлений Финала Гран-при
Фабрика звезд: как Загитовой удержаться на вершине
«Видели мучения чемпиона России»: как «Локо» выгнали из Европы
Овечкин побил рекорд Павла Буре (видео)
СМИ: «Барселона» готова расстаться с игроком за 400 млн евро
Чемпионка ОИ из России: Я не хочу тренировать детей, они тупые
«Дважды бился с GGG». Канело выбрал вес для реванша с Мейвезером
Дацюк не примет участия в Кубке Первого канала по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь