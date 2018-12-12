«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко и Комбарова

Новый календарь доступен в продаже на официальном сайте магазина атрибутики «красно-белых». На его заглавной странице опубликованы фото нападающего Зе Луиша, защитника Георгия Джикии и полузащитника Лоренсо Мельгарехо с лозунгом «жить игрой».
Среди футболистов команды в календаре под каждым отдельным месяцем отмечены те же Зе Луиш, Джикия и Мельгарехо, а также форвард Луис Адриано, защитники Илья Кутепов, Николай Рассказов, Самуэль Жиго и Сальваторе Боккетти, полузащитники Роман Зобнин, Фернандо и Софьян Ханни, а также вратарь Александр Максименко.
Таким образом, в календаре команды не оказалось фотографий не только капитана Глушакова, но и вратаря Артема Реброва, защитника Андрея Ещенко и рекордсмена по играм за «Спартак» в нынешнем составе «красно-белых» Дмитрия Комбарова.
После отставки предыдущего главного тренера команды Массимо Карреры часть активных болельщиков «Спартака» выступила с требованием отстранить от команды Глушакова за «несоответствие статусу футболиста и капитана «Спартака». Оскорбления в адрес полузащитника продолжались на всех матчах команды до зимнего перерыва.