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08:10 (мск), источник: Матч ТВ

Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

Никола Влашич — лучший игрок 17-го тура РПЛ по итогам совместного голосования РПЛ, МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник ЦСКА признан лучшим игроком 17-го тура Российской премьер-лиги.

Голосование в социальной сети «ВКонтакте» по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится совместно с телеканалами «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

За полузащитника армейцев проголосовало 6 551 пользователей группы — 37,14% всех опрошенных. В 17-м туре РПЛ ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» со счётом 2:1.

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Никола Влашич забил победный гол. В предыдущем туре пользователи признали лучшим игроком вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. В начале сезона Российская Премьер-Лига, телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР договорились совместно выбирать лучшего игрока тура. В конце месяца будет выбираться лучший игрок месяца, а затем и всего сезона РПЛ. ​​

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