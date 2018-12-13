Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ
Никола Влашич — лучший игрок 17-го тура РПЛ по итогам совместного голосования РПЛ, МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч ТВ».
Никола Влашич — лучший игрок 17-го тура РПЛ по итогам совместного голосования РПЛ, МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч ТВ».
Полузащитник ЦСКА признан лучшим игроком 17-го тура Российской
Голосование в социальной сети «ВКонтакте» по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится совместно с телеканалами «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.
За полузащитника армейцев проголосовало 6 551 пользователей группы — 37,14% всех опрошенных. В 17-м туре РПЛ ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» со счётом 2:1.
Никола Влашич забил победный гол. В предыдущем туре пользователи признали лучшим игроком вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. В начале сезона Российская