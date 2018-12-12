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15:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин столкнулся с перспективой стать калекой в СИЗО

У нападающего «Зенита» Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, может ухудшиться здоровье из-за отсутствия постоянных тренировок. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста.

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Источник: РИА "Новости"

27-летнему форварду могут понадобиться костыли, если в ближайшее время он не начнет постоянно тренироваться, как считает Ромашов. Отсутствие нагрузок может также негативно сказаться на сердце футболиста. По словам Ромашова, если условия содержания игрока в СИЗО не изменятся, то Кокорин может стать калекой.

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Кокорин, как и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, останутся в заключении минимум до 8 февраля. 5 декабря Тверской суд Москвы решил продлить футболистам арест.

В конце октября стало известно, что футболистам предоставили возможность тренироваться в СИЗО. Однако позже оба игрока лишились привилегий, так как оказалось, что из-за их тренировок ущемляются интересы других арестантов.

Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО как фигуранты трех уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Побои». Футболисты обвиняются в том, что 8 октября учинили две драки в Москве. От рук Кокорина и Мамаева сперва пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой, конфликт произошел на парковке гостиницы «Пекин». После игроки напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина в одной из столичных кофеен.

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