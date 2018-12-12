Кокорин столкнулся с перспективой стать калекой в СИЗО

Источник: РИА "Новости"

27-летнему форварду могут понадобиться костыли, если в ближайшее время он не начнет постоянно тренироваться, как считает Ромашов. Отсутствие нагрузок может также негативно сказаться на сердце футболиста. По словам Ромашова, если условия содержания игрока в СИЗО не изменятся, то Кокорин может стать калекой.

Кокорин, как и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, останутся в заключении минимум до 8 февраля. 5 декабря Тверской суд Москвы решил продлить футболистам арест.

В конце октября стало известно, что футболистам предоставили возможность тренироваться в СИЗО. Однако позже оба игрока лишились привилегий, так как оказалось, что из-за их тренировок ущемляются интересы других арестантов.