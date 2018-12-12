Футболиста «Спартака» поймали на контрабанде

Источник: РИА "Новости"

Прибыв в Москву из Рима, Жиго прошел по «зеленому коридору». Однако при досмотре выяснилось, что у Жиго при себе двое часов элитной марки Rolex. Одни часы футболист надел на руку, вторые положил во внутренний карман куртки. В отношении французского защитника возбуждено дело по статье административного кодекса «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

О факте задержания стало известно ранее 12 декабря. При этом имя футболиста не называлось.