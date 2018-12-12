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12 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин: Уходить не собираюсь. Если не выгонят, сам не уйду

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» отметил, что в клубе создана идеальная ситуация с точки зрения управления. Также он подчеркнул, что не собирается уходить из команды.

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Источник: РИА "Новости"

— Вспоминаю сложности, с которыми вы столкнулись при работе в скромных «Мальорке» и «Армавире». Как в этом плане смотрится «Ростов»?

Футбол
Кубок России 2018/2019
1/4 финала, 23.02.2019, 0:00
Ростов
-Краснодар-

— Сейчас здесь идеальная ситуация с точки зрения управления, за что хочу поблагодарить президента клуба Арташеса Арутюнянца — он собрал вокруг себя коллектив единомышленников, все работают в одном направлении: давайте не забывать, что полтора года назад в команде было четыре игрока на контракте, имелись огромные долги. За первый сезон клуб смог собрать конкурентоспособный состав, который решил главную задачу и остался в премьер-лиге. В этом сезоне удалось сохранить практически всех игроков и, по сути, тем же составом, с некоторыми усилениями команда продолжает закладывать фундамент на будущее.

За все это президенту огромное спасибо. Сделанное вызывает огромное уважение.

«Ростов» движется вперед. И, конечно, нельзя не отметить вклад губернатора Ростовской области Василия Голубева. Всю помощь, которая могла бы быть оказана, мы получаем. И уверен, что с этими людьми клуб будет двигаться в правильном направлении — вне зависимости, со мной или без меня.

— Вы так сказали, как будто собираетесь уходить?

— Нет, не собираюсь. Если не выгонят, сам не уйду (смеется). Вы спросили про клуб, я про клуб и отвечаю.

Карпина поцеловали в щеку
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1 октября© Ньюстюб
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