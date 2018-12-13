Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком декабря в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В декабре ЦСКА провел два матча — в 16-м туре москвичи сыграли вничью в гостях с «Ростовом» (0:0), в 17-м обыграли дома красноярский «Енисей» (2:1). В последнем матче хорватский полузащитник провел на поле все 90 минут и отметился победным голом.

В голосовании за лучшего игрока декабря 21-летний Влашич набрал 4495 голосов (29,37%). Голосование болельщиков проходит в официальной группе РПЛ в социальной сети «ВКонтакте» совместно с «Матч ТВ». Влашич опередил защитника казанского «Рубина» Егора Сорокина, за которого проголосовали 3164 человека (20,67%).

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