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14:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи, три из них — условно

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил вердикт комитета в отношении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, удалённого за толчок резервного судьи в матче 17-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Что касается Карпина, с его стороны не было ненормативной лексики в адрес арбитра, не было оскорбительных жестов. Мы рассматривали контакт Карпина с резервным арбитром. Мы установили, что данный контакт носил признаки нарушения статьи регламента, а именно — умышленный толчок. Мы рассмотрели все объяснения по данному эпизоду, получили пояснения от самого Карпина. Он написал, что его эмоциональная реакция на решение главного арбитра матча связана с желанием быть услышанным судьёй или его помощником и не являлась оскорблением судейской бригады. Мы приняли во внимание тот факт, что в действиях Карпина не было агрессии. В данном случае умышленный толчок был вызван эмоциональными порывами. В дисциплинарном регламенте есть 29-я статья, которая позволяет применять как условные, так и не условные наказания.

За умышленный толчок официального лица матча и за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать Карпина на 80 тысяч рублей. И дисквалифицировать Карпина на шесть матчей чемпионата России, при этом три матча чемпионата России считать реальным исполнением и три матча — как условные спортивные санкции. И установить испытательный срок до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Крылья Советов 1:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
8.12.2018, 12:30 Зрители: 7213 основной раунд: 17-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Миодраг Божович Валерий Карпин
Голы
11′ Паул Антон 28
Составы
Сергей Рыжиков 1
Никита Чичерин 44
86′ Мирал Самарджич 5
Агустин Рохель 18
Денис Ткачук 31
Павел Яковлев 91
Срджан Мияйлович 20
26′ 44′ Сергей Корниленко (к) 8
68′ Виталий Денисов 39
Георгий Зотов 15
2′ 45′ Евгений Башкиров 4
Тарас Бурлак 90
80′ Паул Антон 28
82′ Рамиль Шейдаев 11
30 Сергей Песьяков
6 Рагнар Сигурдссон 82′
15 Сверрир Ингасон 90+4′
25 Арсений Логашов
77 Дмитрий Скопинцев
10 Александр Зуев
9 Бьорн Сигурдарсон
14 Элдор Шомуродов
84 Александр Гацкан (к) 74′ 85′
5 Деннис Хаджикадунич 65′ 10′
23 Видар Ерн Кьяртанссон
7 Артур Юсупов 70′
4 Сергей Паршивлюк
Статистика
5 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
4 Голевые моменты 6
5 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 5
2 Угловые 7
10 Фолы 17
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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