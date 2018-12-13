Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи, три из них — условно

«Что касается Карпина, с его стороны не было ненормативной лексики в адрес арбитра, не было оскорбительных жестов. Мы рассматривали контакт Карпина с резервным арбитром. Мы установили, что данный контакт носил признаки нарушения статьи регламента, а именно — умышленный толчок. Мы рассмотрели все объяснения по данному эпизоду, получили пояснения от самого Карпина. Он написал, что его эмоциональная реакция на решение главного арбитра матча связана с желанием быть услышанным судьёй или его помощником и не являлась оскорблением судейской бригады. Мы приняли во внимание тот факт, что в действиях Карпина не было агрессии. В данном случае умышленный толчок был вызван эмоциональными порывами. В дисциплинарном регламенте есть 29-я статья, которая позволяет применять как условные, так и не условные наказания.



За умышленный толчок официального лица матча и за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать Карпина на 80 тысяч рублей. И дисквалифицировать Карпина на шесть матчей чемпионата России, при этом три матча чемпионата России считать реальным исполнением и три матча — как условные спортивные санкции. И установить испытательный срок до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.