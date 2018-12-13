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17:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Троянский конь. Что «Спартаку» делать с Глушаковым?

Капитан красно-белых уже уничтожил свой имидж, под угрозой репутация клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

Андрей СИЗЯКИН

В Сети всплыли очередные аудиозаписи, на которых Денис Глушаков угрожает жене. Отношение к этому может быть разное. Есть мнение, что это частная жизнь человека, которая не имеет никакого отношения к футболу. Абсолютно не согласен.

В российском футболе совсем недавно был случай, который вышел далеко за пределы не только частной жизни, но и футбольного сообщества. Когда появилось видео, на котором футболист бьет гражданина в кафе стулом по голове. В тот момент мало нашлось тех, кто зажмурился и изо всех сил делал вид, что ничего не произошло.

Не стоит забывать, что Глушаков — капитан самого популярного клуба страны, он должен быть правильной ролевой моделью. Но по факту сегодня Денис — токсичная модель, и это чудовищно для «Спартака».

Происходящее в семье Глушакова — только их дело ровно до той поры, пока это не становится делом общественным и не влияет на футбол, а также на бизнес, который строит клуб «Спартак». Для меня загадка, что еще должно произойти, чтобы менеджмент применил санкции в отношении футболиста Глушакова, который приносит красно-белым колоссальный имиджевый вред.

После появлений в СМИ диких записей прошло двое суток. Судя по отсутствию сообщений на ресурсах клуба, ничего экстраординарного не произошло. Как говорил Рианчо, над Испанией взошло солнце, а, следовательно, и не так уж и важно, что было вчера.

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Могло ли быть иначе? Есть аналогия — история хоккейного защитника Вячеслава Войнова, который был арестован в 2014 году полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии. Жертвой стала жена хоккеиста Марта. НХЛ на время расследования дисквалифицировала игрока.

В итоге Войнов получил 90 суток ареста и три года испытательного срока, хотя он с Мартой — и по сей день счастлив. Самым страшным наказанием для спортсмена стал волчий билет, который он негласно получил от всех клубов лиги. Этим летом никто не захотел пополнить свой состав 28-летним двукратным обладателем Кубка Стэнли, потому что никто не хочет нести репутационных потерь.

Почему Глушаков является священной коровой? Денис, на мой взгляд, — это самый настоящий Троянский конь, который уже разрушил свой имидж и хоть и невольно, но наносит урон репутации клуба.

Что делать «Спартаку»? По мне единственный верный шаг — отстранить Глушакова от команды просто в силу того, что игрок вредит имиджу клуба. В другой, параллельной, Вселенной, наверное, сам бы игрок в такой ситуации проявил мужество, извинился и отказался бы от капитанской повязки. Но Глушаков так поступать явно не собирается.

Для клуба же важно понимать правило — ничего личного, только бизнес. Бизнес сейчас страдает.

Футболист Глушаков угрожает жене расправой
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10:43 (мск)© Ньюстюб
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