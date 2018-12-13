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17:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре

Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре.

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Источник: РИА "Новости"

За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.

Второе место занял защитник Игорь Калинин (ему отдали голоса 22,1% респондетов), тройку лучших замкнул полузащитник Хорен Байрамян (18,5% проголосовавших). Об этом сообщил официальный сайт казанской команды.

Сорокин сыграл за «Рубин» четыре матча в Российской Премьер-Лиге в ноябре-декабре, в которых забил два мяча в выездной встрече с «Зенитом» (2:1).

После 17 туров команда Курбана Бердыева занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 25 очков, и отставая от лидирующего «Зенита» на девять баллов.

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