Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре

Источник: РИА "Новости"

За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.

Второе место занял защитник Игорь Калинин (ему отдали голоса 22,1% респондетов), тройку лучших замкнул полузащитник Хорен Байрамян (18,5% проголосовавших). Об этом сообщил официальный сайт казанской команды.

Сорокин сыграл за «Рубин» четыре матча в Российской Премьер-Лиге в ноябре-декабре, в которых забил два мяча в выездной встрече с «Зенитом» (2:1).