Болельщики «Рубина» признали Сорокина лучшим игроком в ноябре-декабре
Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре.
Защитник Егор Сорокин был признан лучшим игроком «Рубина» в ноябре и декабре.
За 23-летнего футболиста проголосовали 52,3% болельщиков.
Второе место занял защитник Игорь Калинин (ему отдали голоса 22,1% респондетов), тройку лучших замкнул полузащитник Хорен Байрамян (18,5% проголосовавших). Об этом сообщил официальный сайт казанской команды.
Сорокин сыграл за «Рубин» четыре матча в Российской
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