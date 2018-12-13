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17:44 (мск), источник: Российская газета

РФС признал Дзюбу игроком года

Эта награда вручается РФС и издательским домом «Спорт-Экспресс» третий год подряд, ранее ее обладателями становились Федор Смолов и Квинси Промес.

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20
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Лауреата определяет четыре группы выборщиков. Первую из них составляют 16 тренеров — как наставников команд премьер-лиги, так и легендарных представителей отечественного тренерского цеха. Во вторую группу вошли 16 топ-менеджеров — руководителей РФС, лиги и клубов. Третью группу составили 16 журналистов «Спорт-Экспресса». Наконец, четвертая группа — болельщики, которые могли голосовать за своих фаворитов на сайте издания в первой половине декабря.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа C, 13.12.2018, 23:00
Славия Пр
-Зенит-

Каждый из представителей первых трех групп должен был назвать пятерых игроков, распределив их по местам, за которые соответственно начислялись баллы — от пяти до одного с первого места по пятое. Болельщики же выбирали из 20 фамилий, представленных для голосования на сайте спортивного издания.

В итоге безоговорочным победителем стал один из героев сборной России на домашнем чемпионате мира-2018 Артем Дзюба, он набрал 279 баллов. Второе место с результатом 168 баллов занял голкипер Игорь Акинфеев, а замкнул тройку защитник Марио Фернандес — 138.

Любопытно, что в этот раз от голосования отказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов, хотя в прошлом году он принимал участие в определении футболиста года. Но Станислав Саламович резонно заметил, что с его стороны было бы неправильно выбирать кого-то одного, когда успешное выступление сборной на ЧМ-2018 стало плодом усилий всей команды.

Новый год с Артемом Дзюбой? Герои домашнего мундиаля идут нарасхват у организаторов корпоративов
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17 ноября© Ньюстюб
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