РФС признал Дзюбу игроком года

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Лауреата определяет четыре группы выборщиков. Первую из них составляют 16 тренеров — как наставников команд премьер-лиги, так и легендарных представителей отечественного тренерского цеха. Во вторую группу вошли 16 топ-менеджеров — руководителей РФС, лиги и клубов. Третью группу составили 16 журналистов «Спорт-Экспресса». Наконец, четвертая группа — болельщики, которые могли голосовать за своих фаворитов на сайте издания в первой половине декабря.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 13.12.2018, 23:00 Славия Пр - Зенит -

Каждый из представителей первых трех групп должен был назвать пятерых игроков, распределив их по местам, за которые соответственно начислялись баллы — от пяти до одного с первого места по пятое. Болельщики же выбирали из 20 фамилий, представленных для голосования на сайте спортивного издания.

В итоге безоговорочным победителем стал один из героев сборной России на домашнем чемпионате мира-2018 Артем Дзюба, он набрал 279 баллов. Второе место с результатом 168 баллов занял голкипер Игорь Акинфеев, а замкнул тройку защитник Марио Фернандес — 138.