РФС признал Дзюбу игроком года
Эта награда вручается РФС и издательским домом «Спорт-Экспресс» третий год подряд, ранее ее обладателями становились Федор Смолов и Квинси Промес.
Эта награда вручается РФС и издательским домом «Спорт-Экспресс» третий год подряд, ранее ее обладателями становились Федор Смолов и Квинси Промес.
Лауреата определяет четыре группы выборщиков. Первую из них составляют 16 тренеров — как наставников команд
Каждый из представителей первых трех групп должен был назвать пятерых игроков, распределив их по местам, за которые соответственно начислялись баллы — от пяти до одного с первого места по пятое. Болельщики же выбирали из 20 фамилий, представленных для голосования на сайте спортивного издания.
В итоге безоговорочным победителем стал один из героев сборной России на домашнем чемпионате мира-2018 Артем Дзюба, он набрал 279 баллов. Второе место с результатом 168 баллов занял голкипер Игорь Акинфеев, а замкнул тройку защитник Марио Фернандес — 138.
Любопытно, что в этот раз от голосования отказался главный тренер сборной России Станислав Черчесов, хотя в прошлом году он принимал участие в определении футболиста года. Но Станислав Саламович резонно заметил, что с его стороны было бы неправильно выбирать