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18:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мне нечего скрывать»: Боккетти подтвердил, что был задержан на таможне за провоз элитных часов

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подтвердил, что был задержан на таможне в аэропорту «Шереметьево» за попытку провоза в Россию элитных часов. 32-летний итальянец также добавил, что заплатит штраф в случае необходимости.

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— Возвращаясь несколько дней назад в Москву, после медицинского обследования в Риме, меня остановили в аэропорту, говоря, что я должен был пройти не через зеленый, а красный коридор, который был закрыт. Эти правила я не знал.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 13.12.2018, 20:55
Вильярреал
-Спартак-

Часы, которые были у меня на запястье, которые подарила моя супруга на день рождения, с гравировкой, купленные в Москве. Стоимостью менее, чем установлено в законе!!! И другие часы, которые я собирался подарить ей, были изъяты.

Мне нечего скрывать, и если я ошибся, я заплачу штрафы, но, повторюсь, я не собирался совершать что-либо вне закона.

Те люди, кто пишет о том, что я контрабандист, будут вызваны в суд за клевету, порочащую мою честь и достоинство. Сейчас это последняя проблема, о которой я должен думать, потому что только что я перенес операцию. Здоровье и моя семья на первом месте, — написал Боккетти в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Боккетти провел 17 матчей за «Спартак».

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