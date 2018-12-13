Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Марсель
Аполлон
Футбол. Еврокубки
20:55
Лацио
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:55
Бешикташ
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:55
Генк
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
20:55
Севилья
Краснодар
Футбол. Еврокубки
20:55
Акхисар БС
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Ренн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:55
Види
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
АЕК Л
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Цюрих
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Русенборг
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Бордо
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Спартак Тр
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Ворскла
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Дюделанж
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Милан
Все события
Фоторепортажи
14«Ривер Плейт» стал обладателем Кубка Либертадорес
10Как на арене «Зенита» готовятся играть в хоккей? Бомбические фото
18:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Прокуратура Москвы выявила нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева

Прокуратура Москвы провела проверку уголовного дела в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, информирует rosbalt.ru.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Надзорное ведомство изучило материалы уголовного дела в связи с обращениями адвоката Мамаева Игоря Бушманова и выявило существенные нарушения в ходе расследования.

Бушманов указал на ненадлежащее расследование и необоснованность предъявления его клиенту обвинений по статье «Хулиганство». Прокуратура согласилась со значительной частью доводов.

Начальнику ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Наталье Агафьевой вынесено требование об устранении нарушений.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 13.12.2018, 20:55
Севилья
-Краснодар-

Проверка показала, что в нарушение УПК следователи не установили все обстоятельства дела, подлежащие доказыванию, следственные действия выполнены не в полном объеме.

Дело расследуется свыше двух месяцев многочисленной группой в составе опытных следователей, а обвиняемые находятся под стражей — исключительная мера пресечения в случаях с драками без серьезных травм.

Кроме того, начали поступать результаты экспертиз состояния здоровья пострадавших — водителя Виталия Соловчука, сотрудника Минпромторга Дениса Пака и директора «НАМИ» Сергея Гайсина. Экспертиза последнего не выявила у него никаких травм.

Как утверждает «Росбалт», вероятно, уже в феврале Мамаеву и Кокорину может быть изменена мера пресечения, если к этому времени следователям не удастся завершить расследование.

Однако пока прокуратура не сочла возможным прекратить уголовное преследование Мамаева по обвинению в хулиганстве, чего также требовал его адвокат, оставив следователем право принять решение по завершению производства по делу.

Кокорину и Мамаеву разрешат устроить небольшое застолье на Новый год
Во время загрузки произошла ошибка.
8 декабря© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
«Переливали кровь»: Родченков сдал Шипулина полиции
Защитник «Спартака» подтвердил, что был задержан в «Шереметьево»
Такие доказательства. На рейд полиции Юрлова ответила бронзой
ЛЧ: «Локо» и ЦСКА — на выход, «Ман Сити» — фаворит плей-офф
«Ювентус» готов заплатить € 80 млн за игрока «Манчестер Юнайтед»
Рианчо: Отношения с Ребровым были как у супругов, но без секса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь