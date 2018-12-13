«Зенит» и «Локомотив» интересуются полузащитником «Спартака» Ломовицким
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий входит в сферу интересов питерского «Зенита» и столичного «Локомотива».
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий входит в сферу интересов питерского «Зенита» и столичного «Локомотива».
Ломовицкий является воспитанником «Спартака», в основном составе которого он дебютировал в 2017 году. В этом сезоне Российской
«Спартак» после 17 туров располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая на шесть очков от лидирующего «Зенита».