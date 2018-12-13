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20:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» и «Локомотив» интересуются полузащитником «Спартака» Ломовицким

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий входит в сферу интересов питерского «Зенита» и столичного «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"

Ломовицкий является воспитанником «Спартака», в основном составе которого он дебютировал в 2017 году. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в девяти матчах за красно-белых (шесть — в основном составе), но результативными действиями не отметился. На его счету также два матча за клуб в Кубке России и три встречи в Лиге Европы (все — в основе). Александр привлекался к матчам за юниорские и молодёжные сборные России разных возрастов.

«Спартак» после 17 туров располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая на шесть очков от лидирующего «Зенита».

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