«Зенит» и «Локомотив» интересуются полузащитником «Спартака» Ломовицким

Ломовицкий является воспитанником «Спартака», в основном составе которого он дебютировал в 2017 году. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в девяти матчах за красно-белых (шесть — в основном составе), но результативными действиями не отметился. На его счету также два матча за клуб в Кубке России и три встречи в Лиге Европы (все — в основе). Александр привлекался к матчам за юниорские и молодёжные сборные России разных возрастов.