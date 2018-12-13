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21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» уволил президента, признав неэффективной его трансферную политику

Президент «Оренбурга» Владимир Гнездилов покинул свой пост. Такое решение было принято на собрании учредителей клуба 11 декабря, сообщает официальный сайт «Оренбурга».

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Источник: РИА "Новости"

«Владимир Гнездилов за короткий срок многое сделал для укрепления материально-технической базы клуба. Вместе с тем трансфертная политика, которую он вёл, признана недостаточно эффективной.

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Некоторые из приглашенных в команду игроков за сезон ни разу не вышли на поле, либо выходили крайне редко. Президент не выполнил задачу по поиску дополнительных спонсоров. В результате на конец года образовался дефицит бюджета, который усилиями учредителей удалось покрыть", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Исполнение обязанностей президента «Оренбурга» временно взял на себя генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

«У нас нет претензий к тренерскому штабу и основному составу команды, которая продемонстрировала в первом круге чемпионата достойную игру. Сейчас игроки уходят в отпуск, в январе они поедут на плановые сборы. В период зимнего трансфертного окна возможно приобретение двух игроков. Будет проанализирована деятельность управленческого звена и структура органов управления клубом. При необходимости структура будет реформирована в целях максимально эффективной работы», — сказал Кияев.

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