«Оренбург» уволил президента, признав неэффективной его трансферную политику
Президент «Оренбурга» Владимир Гнездилов покинул свой пост. Такое решение было принято на собрании учредителей клуба 11 декабря, сообщает официальный сайт «Оренбурга».
Президент «Оренбурга» Владимир Гнездилов покинул свой пост. Такое решение было принято на собрании учредителей клуба 11 декабря, сообщает официальный сайт «Оренбурга».
«Владимир Гнездилов за короткий срок многое сделал для укрепления
Некоторые из приглашенных в команду игроков за сезон ни разу не вышли на поле, либо выходили крайне редко. Президент не выполнил задачу по поиску дополнительных спонсоров. В результате на конец года образовался дефицит бюджета, который усилиями учредителей удалось покрыть", — говорится в сообщении
Исполнение обязанностей президента «Оренбурга» временно взял на себя генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.
«У нас нет претензий к тренерскому штабу и основному составу команды, которая продемонстрировала в первом круге чемпионата достойную игру. Сейчас игроки уходят в отпуск, в январе они поедут на плановые сборы. В период зимнего трансфертного окна возможно приобретение двух игроков. Будет проанализирована деятельность управленческого звена и структура органов управления клубом. При необходимости структура будет реформирована в целях максимально эффективной работы», — сказал Кияев.