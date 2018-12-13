«Оренбург» уволил президента, признав неэффективной его трансферную политику

Некоторые из приглашенных в команду игроков за сезон ни разу не вышли на поле, либо выходили крайне редко. Президент не выполнил задачу по поиску дополнительных спонсоров. В результате на конец года образовался дефицит бюджета, который усилиями учредителей удалось покрыть", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«У нас нет претензий к тренерскому штабу и основному составу команды, которая продемонстрировала в первом круге чемпионата достойную игру. Сейчас игроки уходят в отпуск, в январе они поедут на плановые сборы. В период зимнего трансфертного окна возможно приобретение двух игроков. Будет проанализирована деятельность управленческого звена и структура органов управления клубом. При необходимости структура будет реформирована в целях максимально эффективной работы», — сказал Кияев.