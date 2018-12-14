Прядкин: Убежден, «Анжи» доиграет сезон до конца
Глава РПЛ Сергей Прядкин побывал в гостях у «СЭ».
Глава РПЛ Сергей Прядкин побывал в гостях у «СЭ».
Он рассказал о ситуации с финансами в «Анжи».
— У вас есть уверенность, что «Анжи» доиграет сезон?
— Есть.
— На чем она основывается?
— Убежден, «Анжи» доиграет сезон до конца.
— При этом гендиректор клуба сказал, что деньги, поступившие от
— Возможно. Вы должны понимать, что эти деньги мы не отнимали у клубов. Это доход «Анжи» от реализации коммерческих и телевизионных прав лиги. Это их деньги, просто они должны были быть перечислены им до конца сезона в соответствии с графиком платежей.
Учитывая сложность ситуации, общее собрание РПЛ решило поддержать «Анжи», выделив часть средств, предназначенных клубу от реализации коммерческих и телеправ за сезон авансом.
Мы подсчитали, сколько «Анжи» должен заработать по итогам сезона, провели консультации с регионом, с руководителями клуба какие еще есть варианты финансовой поддержки.
Уверен, что команда доиграет сезон. У нас был пример — футбольный клуб «Томь» заканчивал сезон своими воспитанниками. Возможно, «Анжи» тоже будет доигрывать сезон своими воспитанниками.