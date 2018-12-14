Прядкин: Убежден, «Анжи» доиграет сезон до конца

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал о ситуации с финансами в «Анжи».

— У вас есть уверенность, что «Анжи» доиграет сезон?

— Есть.

— На чем она основывается?

— Убежден, «Анжи» доиграет сезон до конца.

— При этом гендиректор клуба сказал, что деньги, поступившие от премьер-лиги в качестве кредита, уже потрачены.

— Возможно. Вы должны понимать, что эти деньги мы не отнимали у клубов. Это доход «Анжи» от реализации коммерческих и телевизионных прав лиги. Это их деньги, просто они должны были быть перечислены им до конца сезона в соответствии с графиком платежей.

Учитывая сложность ситуации, общее собрание РПЛ решило поддержать «Анжи», выделив часть средств, предназначенных клубу от реализации коммерческих и телеправ за сезон авансом.

Мы подсчитали, сколько «Анжи» должен заработать по итогам сезона, провели консультации с регионом, с руководителями клуба какие еще есть варианты финансовой поддержки.