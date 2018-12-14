Стали известны подробности возвращения Аршавина в «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

Вопрос возвращения российского футболиста Андрея Аршавина в «Зенит» практически решен, сообщает Федеральное агентство новостей.

Бывший футболист алматинского «Кайрата» встретился с руководством петербургского клуба.

По данным СМИ, Арщавин дал согласие на начало работы в структуре «Зенита» на административной должности. При этом, по словам источника, пока нет окончательного решения о том, какой именно пост займет Аршавин в своем родном клубе.

Отмечается, что у Аршавина есть несколько вариантов: пост советника президента «Зенита» Сергея Фурсенко, должность заместителя спортивного директора — как вместо занимающего аналогичную позицию Вячеслава Малафеева, так и в пару к нему. Аршавин может приступить к работе после Нового года.

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2009 год, после чего перешел в лондонский «Арсенал» за 16,5 миллиона евро. В феврале 2012-го он перешел в родной клуб на правах аренды на полгода, а летом 2013-го вернулся в Петербург на постоянной основе и выступал за команду до лета 2015 года.