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13:16 (мск), источник: Р-Спорт

Власти Петербурга выдумали историю о бакланах на стадионе «Зенита»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин признался, что придумал резонансную историю с бакланами, вредившими строительству нового футбольного стадиона, чтобы «переключить» внимание общественности.

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Источник: РИА "Новости"

Летом 2017 года Албин заявил, что в ходе эксплуатации стадиона «Санкт-Петербург» были выявлены проблемы со светоотражающей пленкой. По его словам, оказалось, что защита от птиц работает неправильно, и, например, баклан разрушает цельность пленки. Позднее, как сообщал Виталий Мутко, на тот момент занимавший должность вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, на стадионе в Санкт-Петербурге были установлены системы отпугивания птиц, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

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«Мы пытались развеять миф о стадионе, сказать, что это лучший стадион в мире, и в Петербурге, и в стране, и мы готовы к чемпионату мира по футболу… И я думаю — так, как бы отвлечь (внимание общественности — ред.)… Тукан, чайка… о, баклан! И ведь проблема была реальной — на самом деле своим мощным клювом он разрушал светоотражающую пленку, а предыдущий подрядчик (сооружения стадиона — ред.) не создал птицезащиту. Поэтому это была придуманная история, но она мне так понравилась, (что) я не готов расстаться со своим бакланом», — сказал Албин на церемонии «Рейтинг влиятельности 2018» в четверг вечером.

По словам вице-губернатора, история с бакланами была призвана «переключить» городскую повестку дня в связи с тем, что футбольные болельщики, в частности, «готовили неприятные кричалки для Смольного».

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств. На стадионе «Санкт-Петербург», который, согласно информации на сайте ФК «Зенит», сейчас получил новое название «Газпром Арена», летом 2018 года проходили матчи чемпионата мира по футболу.

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