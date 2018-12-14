Власти Петербурга выдумали историю о бакланах на стадионе «Зенита»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — РИА Новости.
Летом 2017 года Албин заявил, что в ходе эксплуатации стадиона «Санкт-Петербург» были выявлены проблемы со светоотражающей пленкой. По его словам, оказалось, что защита от птиц работает неправильно, и, например, баклан разрушает цельность пленки. Позднее, как сообщал Виталий Мутко, на тот момент занимавший должность
«Мы пытались развеять миф о стадионе, сказать, что это лучший стадион в мире, и в Петербурге, и в стране, и мы готовы к чемпионату мира по футболу… И я думаю — так, как бы отвлечь (внимание общественности — ред.)… Тукан, чайка… о, баклан! И ведь проблема была реальной — на самом деле своим мощным клювом он разрушал светоотражающую пленку, а предыдущий подрядчик (сооружения стадиона — ред.) не создал птицезащиту. Поэтому это была придуманная история, но она мне так понравилась, (что) я не готов расстаться со своим бакланом», — сказал Албин на церемонии «Рейтинг влиятельности 2018» в четверг вечером.
По словам
Новый стадион на Крестовском острове в