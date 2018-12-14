ЦСКА ушёл в отпуск до 10 января

«На этот день намечен вылет в Испанию: зимние сборы ЦСКА по традиции проведёт в Кампоаморе. Подробное расписание сборов будет опубликовано в начале следующего года», — говорится на официальном сайте красно-синих.

ЦСКА не смог подняться на третье место в турнирной таблице группы G, несмотря на уверенную победу в матче с «Реалом». «Виктория» благодаря победе во встрече с «Ромой» набрала 7 очков и опередила «армейцев» в таблице квартета по показателю личных встреч (2:2, 2:1). Таким образом, чешская команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы, а ЦСКА завершил участие в еврокубках в этом сезоне.