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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА ушёл в отпуск до 10 января

После победы над мадридским «Реалом» (3:0) в Лиге чемпионов основная команда ЦСКА ушла в отпуск.

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Футболисты красно-синих получили отдых до 10 января.

«На этот день намечен вылет в Испанию: зимние сборы ЦСКА по традиции проведёт в Кампоаморе. Подробное расписание сборов будет опубликовано в начале следующего года», — говорится на официальном сайте красно-синих.

ЦСКА не смог подняться на третье место в турнирной таблице группы G, несмотря на уверенную победу в матче с «Реалом». «Виктория» благодаря победе во встрече с «Ромой» набрала 7 очков и опередила «армейцев» в таблице квартета по показателю личных встреч (2:2, 2:1). Таким образом, чешская команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы, а ЦСКА завершил участие в еврокубках в этом сезоне.

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