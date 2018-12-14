Рауль Рианчо: Будущее «Спартака» не связано с Глушаковым

Источник: Спорт-Экспресс

«Я бы не назвал этот год провальным для «Спартака»

— Итог года для «Спартака» — полный провал?

— Нет, я бы не назвал это провалом. «Спартак» находится в переходном периоде от одного поколения игроков к другому. Происходит определенный процесс реставрации: команда должна измениться, чтобы подготовить фундамент для будущего и добиться в нем лучших результатов.

— Сколько может занять этот процесс?

— Обычно на это уходит один год — столько требуется для изменения структуры команды. Меняется или тренер, или игроки. Смена тренера уже произошла, поэтому следующий шаг — обновление состава.

— И с кем из игроков «Спартаку» следует расстаться?

— Я не знаком с тем проектом, который есть у нового главного тренера, и какие футболисты ему нужны для его реализации, поэтому не могу сказать, кто из нынешних игроков подойдет под эти идеи, а кто нет.

«Вылет “Спартака” из Лиги Европы закономерен»

— Поражение от «Вильярреала» и вылет из Лиги Европы закономерны?

— Да. Футбол устроен так, что в одном отдельно взятом матче итог может быть несправедлив. Но когда речь идет о турнире, где команда проводит минимум шесть игр, результат, как правило, закономерен. Мне больно и грустно, что «Спартак» закончил борьбу в еврокубках, потому что часть моего сердца осталась с красно-белыми, я сохранил очень теплые отношения с людьми, которые работают в клубе. Я смотрел вчерашнюю игру и хотел, чтобы команда попала в плей-офф, но следует признать — футбол на дистанции расставляет всех по тем местам, которые были заслужены.

— Олег Кононов провел в «Спартаке» уже шесть игр — столько же, сколько и вы. Считаете, что отработали бы этот отрезок лучше, чем он?

— Сложно сказать. Мой короткий период во главе клуба вышел куда более грустным и тяжелым — у меня не было ни малейшей поддержки со стороны фанатов. Я чувствовал уважение со стороны клуба и журналистов, но на трибунах творился ад, вы сами все видели. Работать в такой обстановке невероятно сложно. Не знаю, какие отношения у болельщиков с новым тренером — меня они не любили, это точно. Но внутри я спокоен — до последнего дня отдавал работе всего себя.

— Вы говорили, что команда должна быть как семья. У Кононова получается делать из «Спартака» семью?

— После шести игр невозможно ответить на этот вопрос. Команда приобретает тренерский почерк спустя время — требуется не менее полугода, чтобы настроить все внутренние процессы. Если ему удастся воспитать болельщиков, если он сможет внушить игрокам, что мы — я говорю «мы», потому что до сих пор чувствую себя частью клуба, — должны вместе сражаться за общее дело, успех обязательно придет. Если нет — вот тогда и можно будет говорить о провале.

«Глушаков — важная часть команды, но не незаменимый»

— Прав ли Кононов, что продолжает доверять Глушакову?

— Сила «Спартака» не в Глушакове, Зе Луише или Луизе Адриану. Сила «Спартака» в команде. Глушаков — важная ее часть. Он не является незаменимым игроком, который должен быть на поле во что бы то ни стало. В «Спартаке» вообще нет незаменимых футболистов — и при этом каждый из них важен для достижения общих побед и титулов.

Я считаю, Денис должен играть, когда тренер считает это необходимым, однако, с другой стороны, мне жаль, что есть молодежь, вроде Игнатова, обладающая большим потенциалом, которая редко попадает в состав. Тренеру следует рассчитывать на всех игроков, которые есть в его распоряжении, но не забывать и о молодых. Потому что, возвращаясь к процессу реставрации, будущее «Спартака» не связано с Глушаковым. Оно в руках молодых парней, которые должны быть в составе и играть.

— Глушаков был подавлен, когда вы тренировали «Спартак»? Все-таки сложная семейная история.

— Когда-то давно я читал интервью одного бразильца, который играл в Испании, не помню точно, кто это был. Он сказал очень важную вещь: «Футбол — это состояние души. Если моя голова наполнена заботами, проблемами с детьми и женой, это все найдет свое отражение на поле. Это не получится скрыть». У Глушакова сейчас очень сложный период в семье, что, разумеется, влияет на его игру. Уверен, он все держит в себе, и только ему известно, что происходит в его голове, потому что я никогда не видел Дениса без улыбки на лице.

— Опишите его характер несколькими словами.

— Он веселый человек, всегда улыбался и тепло приветствовал меня. У него есть свои особенности — как и у всех, — но между нами было взаимное уважение.

«Со мной рассчитались не как с главным тренером»

— Финансовый вопрос. «Спартак» полностью с вами рассчитался?

— «Спартак» — лучший клуб Европы с точки зрения расчетов со своими сотрудниками. Именно Европы — не только России! Этим все сказано.

— Сколько вам выплатили?

— Отвечу только, что со мной рассчитались не как с главным тренером, хоть я и возглавлял команду какое-то время. (смеется).

— Вы поддерживаете связь с Массимо Каррерой?

— Мы не разговаривали с ним с тех пор, как попрощались перед его вылетом в Италию.

— Что сказали бы ему при встрече?

— Спросил бы как дела, здоровье и семья. Вот и все.

— А Кононову?

— Поприветствовал бы и пожелал большой удачи.

— У вас уже есть точные планы на будущее?