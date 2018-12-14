Рауль Рианчо: Будущее «Спартака» не связано с Глушаковым
Бывший и.о. главного тренера «Спартака» дал интервью «СЭ» — о работе Олега Кононова, проблемах капитана
Бывший и.о. главного тренера «Спартака» дал интервью «СЭ» — о работе Олега Кононова, проблемах капитана
— Итог года для «Спартака» — полный провал?
— Нет, я бы не назвал это провалом. «Спартак» находится в переходном периоде от одного поколения игроков к другому. Происходит определенный процесс реставрации: команда должна измениться, чтобы подготовить фундамент для будущего и добиться в нем лучших результатов.
— Сколько может занять этот процесс?
— Обычно на это уходит один год — столько требуется для изменения структуры команды. Меняется или тренер, или игроки. Смена тренера уже произошла, поэтому следующий шаг — обновление состава.
— И с кем из игроков «Спартаку» следует расстаться?
— Я не знаком с тем проектом, который есть у нового главного тренера, и какие футболисты ему нужны для его реализации, поэтому не могу сказать, кто из нынешних игроков подойдет под эти идеи, а кто нет.
— Поражение от «Вильярреала» и вылет из Лиги Европы закономерны?
— Да. Футбол устроен так, что в одном отдельно взятом матче итог может быть несправедлив. Но когда речь идет о турнире, где команда проводит минимум шесть игр, результат, как правило, закономерен. Мне больно и грустно, что «Спартак» закончил борьбу в еврокубках, потому что часть моего сердца осталась с
— Олег Кононов провел в «Спартаке» уже шесть игр — столько же, сколько и вы. Считаете, что отработали бы этот отрезок лучше, чем он?
— Сложно сказать. Мой короткий период во главе клуба вышел куда более грустным и тяжелым — у меня не было ни малейшей поддержки со стороны фанатов. Я чувствовал уважение со стороны клуба и журналистов, но на трибунах творился ад, вы сами все видели. Работать в такой обстановке невероятно сложно. Не знаю, какие отношения у болельщиков с новым тренером — меня они не любили, это точно. Но внутри я спокоен — до последнего дня отдавал работе всего себя.
— Вы говорили, что команда должна быть как семья. У Кононова получается делать из «Спартака» семью?
— После шести игр невозможно ответить на этот вопрос. Команда приобретает тренерский почерк спустя время — требуется не менее полугода, чтобы настроить все внутренние процессы. Если ему удастся воспитать болельщиков, если он сможет внушить игрокам, что мы — я говорю «мы», потому что до сих пор чувствую себя частью клуба, — должны вместе сражаться за общее дело, успех обязательно придет. Если нет — вот тогда и можно будет говорить о провале.
— Прав ли Кононов, что продолжает доверять Глушакову?
— Сила «Спартака» не в Глушакове, Зе Луише или Луизе Адриану. Сила «Спартака» в команде. Глушаков — важная ее часть. Он не является незаменимым игроком, который должен быть на поле во что бы то ни стало. В «Спартаке» вообще нет незаменимых футболистов — и при этом каждый из них важен для достижения общих побед и титулов.
Я считаю, Денис должен играть, когда тренер считает это необходимым, однако, с другой стороны, мне жаль, что есть молодежь, вроде Игнатова, обладающая большим потенциалом, которая редко попадает в состав. Тренеру следует рассчитывать на всех игроков, которые есть в его распоряжении, но не забывать и о молодых. Потому что, возвращаясь к процессу реставрации, будущее «Спартака» не связано с Глушаковым. Оно в руках молодых парней, которые должны быть в составе и играть.
— Глушаков был подавлен, когда вы тренировали «Спартак»?
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— Опишите его характер несколькими словами.
— Он веселый человек, всегда улыбался и тепло приветствовал меня. У него есть свои особенности — как и у всех, — но между нами было взаимное уважение.
— Финансовый вопрос. «Спартак» полностью с вами рассчитался?
— «Спартак» — лучший клуб Европы с точки зрения расчетов со своими сотрудниками. Именно Европы — не только России! Этим все сказано.
— Сколько вам выплатили?
— Отвечу только, что со мной рассчитались не как с главным тренером, хоть я и возглавлял команду
— Вы поддерживаете связь с Массимо Каррерой?
— Мы не разговаривали с ним с тех пор, как попрощались перед его вылетом в Италию.
— Что сказали бы ему при встрече?
— Спросил бы как дела, здоровье и семья. Вот и все.
— А Кононову?
— Поприветствовал бы и пожелал большой удачи.
— У вас уже есть точные планы на будущее?
— Пока я взял паузу, отдыхаю на родине, в Кантабрии (область на севере Испании — Прим. «СЭ»). Но в будущем хотел бы вернуться работать в Россию — меня очень многое связывает с этой страной. Дождемся начала нового сезона и посмотрим, будут ли предложения.