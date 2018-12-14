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17:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Аршавин может стать советником Фурсенко в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин может вернуться в питерский клуб, информирует football24.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Футболист может стать советником Сергея Фурсенко. Напомним, сейчас Фурсенко является президентом сине-бело-голубых.

Кроме того, у Аршавина есть вариант с должностью заместителя спортивного директора. Он, либо сместит Вячеслава Малафеева, либо станет его коллегой, совмещая пост с экс-вратарем «Зенита».

Последним клубом 37-летнего россиянина, который принял решение завершить карьеру игрока, был «Кайрат"​.

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