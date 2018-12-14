СМИ: Аршавин может стать советником Фурсенко в «Зените»

Футболист может стать советником Сергея Фурсенко. Напомним, сейчас Фурсенко является президентом сине-бело-голубых.



Кроме того, у Аршавина есть вариант с должностью заместителя спортивного директора. Он, либо сместит Вячеслава Малафеева, либо станет его коллегой, совмещая пост с экс-вратарем «Зенита».