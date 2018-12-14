СМИ: Аршавин может стать советником Фурсенко в «Зените»
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин может вернуться в питерский клуб, информирует football24.ru.
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин может вернуться в питерский клуб, информирует football24.ru.
Футболист может стать советником Сергея Фурсенко. Напомним, сейчас Фурсенко является президентом
Кроме того, у Аршавина есть вариант с должностью заместителя спортивного директора. Он, либо сместит Вячеслава Малафеева, либо станет его коллегой, совмещая пост с
Последним клубом 37-летнего россиянина, который принял решение завершить карьеру игрока, был «Кайрат".