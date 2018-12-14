«Зенит» первый. Закономерность или сюрприз?

Источник: Матч ТВ

С места в карьер, но с пробуксовкой

42-летний Сергей Семак стал третьим за три года тренером петербуржцев. И получил в наследство всех тех, кого приобретали для двух его предшественников. От Эрнани до Оздоева с Набиуллиным. Так что у главного тренера оказалось почти 30 игроков.

Летние сборы получились скомканными. С одной стороны, надо было определяться, кто тебе нужен, а кого отправлять в аренду или продавать. С другой — учитывать, что семь сборников сначала отыграли на чемпионате мира, а потом практически без отдыха приехали в команду чуть ли не за неделю до старта сезона. На вход же Семак получил только 32-летнего Клаудио Маркизио, которому только предстояло набрать форму.

Конкретную задачу на сезон для Семака публично никто не озвучивал. Сам же тренер еще летом не раз говорил: «Прекрасно понимаю, что надо возвращаться в Лигу чемпионов, и очень желательно — с первого места». «Зенит» действительно взял с места в карьер. Одержал пять побед на старте чемпионата, первые два очка потерял только в матче со «Спартаком» (0:0), первое поражение потерпел только в 9-м туре. Но затем обыграл прямых конкурентов — «Краснодар» (2:1) и «Локомотив» (5:3). Правда, дома…

А вот гостевые матчи стали настоящим бичом «Зенита» этой осенью. Достаточно сказать, что 4 поражения из пяти в чемпионате петербуржцы потерпели на выезде. Причем добро бы от прямых конкурентов, как в случае с ЦСКА. А то ведь и от команд из нижней части таблицы — «Анжи», «Динамо», «Арсенала».

Поражения совпали с открытием «Зенитом» третьего фронта — в Кубке России. С тем же «Анжи» в Каспийске «Зенит» играл через три дня после того, как вернулся из Астрахани. А в Москву в гости к ЦСКА отправился 10 ноября днем, после того как 9-го рано утром вернулся из Бордо.

— Если честно, от перелетов уже даже немного тошнит, — признался тогда Далер Кузяев.

Однако плотный октябрьско-ноябрьский график — это скорее катализатор, нежели главная причина того, что после мощного старта «Зенит» сначала сбросил темп, потом забуксовал, а на финише и вовсе провалился, получив три поражения подряд. Основная же причина заключается в том, что скамейка у Семака оказалась коротковата. Не количественно, а качественно.

Первая ласточка в этом смысле прилетела в Минске, еще в начале августа, в виде 0:4 от местного «Динамо» в Лиге Европы. Вторая — в Мельде (1:2) и, наконец, третья в Ростове, где «Зенит» вылетел из Кубка России на стадии 1/8 финала (1:3). Тогда стало окончательно ясно, что двух и даже полутора равноценных составов у Семака нет. А значит, придется использовать лидеров по максимуму, насколько это возможно. Или в каких-то матчах снова идти на риск, давая им перевести дух.

Где тонко, там и рвется — одна за другой пошли незапланированные, но весьма ощутимые потери. Сначала из-за разрыва крестообразных связок колена на полгода выбыл Нобоа. Потом остался вне игры только-только вернувшийся после такой же травмы Кокорин. В итоге создать в центре поля такую же качественную и гармоничную связку, как Нобоа-Паредес, «Зениту» до конца осени так и не удалось. В том числе потому, что Маркизио не смог сразу вписаться в состав — травма, простуда, адаптационный период этому тоже «помогли».

Ну, а в линии атаки Дзюба так и остался без полноценной подмены. Что сработало бомбой замедленного действия в самом конце осенней части сезона: организм одного из героев ЧМ-2018 не выдержал и дал сбой.

В итоге без Дзюбы пришлось играть с «Рубином» дома (1:2) и «Славией» на выезде (0:2). Проблем у команды и ее тренера хватало, но именно «Зенит» ушел на зимний перерыв первым в чемпионате. Плюс досрочно и, опять же, с первого места в группе пробился в 1/16 Лиги Европы.

Творческая лаборатория Семака

Назначению Семака предшествовало беспрецедентное в истории сине-бело-голубых голосование на одном из официальных клубных интернет-ресурсов. Российский специалист с безоговорочным отрывом обошел четверых конкурентов-иностранцев. Он один набрал больше голосов, чем они вместе взятые.

Петербург ликовал. И в основной своей массе говорил о том, что даже готов ждать результата не один сезон — пусть только свой молодой тренер набирается опыта и растет вместе с командой. Правда, были и скептики, которые говорили: в любом случае рановато Семаку в «Зенит».

При этом скажи тогда петербуржцам, что на зиму команда уйдет первой — не уверен, что в это поверило бы большинство болельщиков.

В северной столице живет 5 миллионов главных тренеров «Зенита». Отсюда и критика, которая стала пробиваться в адрес Семака по ходу сезона. Особенно после того, как преимущество над вторым местом растаяло с 7 до 1 очка. Тем не менее, Семак, несмотря на все трудности, с турнирной точки зрения оказался в куда более выгодном положении, нежели его предшественники.

Луческу, например, после 17-ти туров был вторым, отставая от «Спартака» уже на 5 очков. А «Локомотив» в это время вез Манчини три очка форы.

Но дело не только в этом. И даже не в том, что Семак наладил атмосферу в команде, сплотил ее, не побоялся вернуть в нее 36-летнего Анюкова, не потерял доверия у тех, кто остается в запасе. А в целом — развеял миф о том, что может с ходу сломаться и не справиться с работой в топ-клубе. Его тренерский штаб напоминает круглосуточную творческую лабораторию, где постоянно думают, ищут нестандартные ходы, готовят сюрпризы для соперников и считают, что безвыходных положений не бывает.

Автор этих строк, например, не раз становился свидетелем того, как подготовка к следующему матчу начиналась в самолете по пути домой после только что закончившегося выездного. В свою очередь, схема с тремя центральными защитниками, которая принесла важнейшие победы над «Ростовом» и «Копенгагеном», была придумана в ситуации, когда в распоряжении у Семака просто не оказалось четырех здоровых игроков обороны. Однако в итоге минус был обращен большой плюс.

36-летнее открытие

Что касается игроков, то героями осенней части сезона стали четыре столпа нынешнего «Зенита».

Это Артем Дзюба, Далер Кузяев, Бранислав Иванович и Александр Анюков.

Каждый из них брал на себя лидерство в самый нужный момент, в том числе, когда у другого волей-неволей наступал спад. И это несмотря на то, что первые трое играли на чемпионате мира, а значит, не отдыхали практически год. Что не помешало Дзюбе и Кузяеву в сезоне 2018/19 отыграть (с учетом выступления за сборную) 27 матчей (11 голов+5 передач) и 33 матча (4+4) соответственно. У Ивановича их в свою очередь набралось 26.

Что касается Анюкова, то далеко не каждый способен в его возрасте стать не только полноценным капитаном команды, но и очень важным ее игроком. Достаточно вспомнить как в мачте с «Ростовом» Анюков безупречно дебютировал на позиции правого центрального защитника. После перевода ветерана в «Зенит-2» в прошлом сезоне многие поспешили списать его со счетов, но Александр Геннадьевич доказал, что может приносить реальную пользу и в 36 лет.

Без усиления чемпионом можно и не стать

«Зенит» ушел в отпуск на месяц. Зализывать раны, приводить в порядок мысли. А что дальше?

На зимних сборах у Семака будет время и возможность для того, чтобы после полноценного отдыха (в первую очередь сборников) подготовить команду ко второй части сезона. Тем более что в отличие от лета, она сразу будет в распоряжении главного тренера в полном составе. Да и заноза длиной в три поражения в концовке первой части сезона наверняка будет напоминать о себе «Зениту» всю зиму и расслабиться точно не даст.

В то же время если в зимнее трасферное окно сине-бело-голубые не усилятся, то в погоне за двумя зайцами (чемпионат и Лига Европы) рискуют не поймать ни одного. Судя по осени, укреплять «Зениту» желательно все линии — кроме разве что вратарской.

Особенно проблемной после ухода Кришито выглядит позиция левого флангового защитника. Хороший напарник не помешает в центре поля Паредесу — ведь еще неизвестно, восстановится ли к весне Нобоа. Да и в центре нападения, с учетом отборочного цикла к Евро-2020, одного Дзюбы на два фронта до конца сезона снова может не хватить.

Есть и другой фактор — в зимней «борьбе офисов» конкуренты «Зенита» вряд ли будут на трансферном рынке лишь пассивными наблюдателями.