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11«Спартак» вылетел из еврокубков
00:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фанат, который прорвался к Глушакову: «Спартак» подает иск ко мне на 20 тысяч евро

«Спартак» подает иск в отношении болельщика команды Мирослава Голунова, который во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рапидом» (1:2, 29 ноября) прорвался к капитану красно-белых Денису Глушакову. Об этом Голунов рассказал «СЭ».

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Источник: РИА "Новости"

Голунов получил 10 суток ареста, а также запрет на посещение спортивных мероприятий на пять лет. В пятницу стало известно, что по итогам матча с «Рапидом» московский клуб оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч — за блокировку лестничных проходов, 20 тысяч — за прорыв Голунова на поле.

— Мне позвонил представитель «Спартака», сказал, что готовится иск ко мне на 20 тысяч евро, — отметил Голунов.

Фоторепортаж
«Спартак» вылетел из еврокубков

— Вы уверены, что это из «Спартака» звонили, а не мошенники какие-нибудь?

— Да. А зачем это мошенникам? Им это невыгодно.

— А кто именно звонил?

— Имени не спросил.

— Что сказали?

— Что «Спартак» оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч — за то, что болельщики перекрывали выходы, и 20 тысяч — из-за меня.

— Какими будут ваши дальнейшие действия?

— С адвокатом будет обжаловать все это в суде.

— Как в целом прокомментируете действия клуба, который решил отсудить у болельщика 20 тысяч евро?

— Думаю, просто решили переложить ответственность.

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13 декабря© Ньюстюб
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