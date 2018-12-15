Фанат, который прорвался к Глушакову: «Спартак» подает иск ко мне на 20 тысяч евро

Голунов получил 10 суток ареста, а также запрет на посещение спортивных мероприятий на пять лет. В пятницу стало известно, что по итогам матча с «Рапидом» московский клуб оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч — за блокировку лестничных проходов, 20 тысяч — за прорыв Голунова на поле.
— Мне позвонил представитель «Спартака», сказал, что готовится иск ко мне на 20 тысяч евро, — отметил Голунов.
— Вы уверены, что это из «Спартака» звонили, а не мошенники какие-нибудь?
— Да. А зачем это мошенникам? Им это невыгодно.
— Что «Спартак» оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч — за то, что болельщики перекрывали выходы, и 20 тысяч — из-за меня.
— Какими будут ваши дальнейшие действия?
— С адвокатом будет обжаловать все это в суде.
— Как в целом прокомментируете действия клуба, который решил отсудить у болельщика 20 тысяч евро?
— Думаю, просто решили переложить ответственность.