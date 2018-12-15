Фанат, который прорвался к Глушакову: «Спартак» подает иск ко мне на 20 тысяч евро

Источник: РИА "Новости"

Голунов получил 10 суток ареста, а также запрет на посещение спортивных мероприятий на пять лет. В пятницу стало известно, что по итогам матча с «Рапидом» московский клуб оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч — за блокировку лестничных проходов, 20 тысяч — за прорыв Голунова на поле.

— Мне позвонил представитель «Спартака», сказал, что готовится иск ко мне на 20 тысяч евро, — отметил Голунов.

— Вы уверены, что это из «Спартака» звонили, а не мошенники какие-нибудь?

— Да. А зачем это мошенникам? Им это невыгодно.

— А кто именно звонил?

— Имени не спросил.

— Что сказали?

— Что «Спартак» оштрафован на 28 тысяч евро. 8 тысяч — за то, что болельщики перекрывали выходы, и 20 тысяч — из-за меня.

— Какими будут ваши дальнейшие действия?

— С адвокатом будет обжаловать все это в суде.

— Как в целом прокомментируете действия клуба, который решил отсудить у болельщика 20 тысяч евро?