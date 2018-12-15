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13:46 (мск), источник: Матч ТВ

Виктор Гусев: Пока сижу дома, комментирую для кошек и собак

Один из самых узнаваемых голосов русского спорта — о своей работе сегодня, итогах половины сезона РПЛ и молодых комментаторах.

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Источник: Матч ТВ

— Вас почти не слышно. Чем занимаетесь?

— Я работаю на «Первом канале», по контракту могу работать только там. Это не специализированная спортивная редакция, поэтому в плане спорта мое время приходит, когда идут большие соревнования. Этим летом я установил рекорд для себя — прокомментировал 10 матчей чемпионата мира. До этого мой максимум был девять. Но турнир был дома, поэтому удалось поработать больше. Плюс новости. Приходишь утром и делаешь новости сначала для Дальнего Востока, потом — Урал и так далее. Как Новый год шагает по стране, так и мы с нашими новостями. Целая неделя таких смен. Также я участвую во всех проектах канала. Куда бы не позвали, не могу отказаться из корпоративного духа.

А вообще, готовимся и ждем очередного большого соревнования. Начнется Олимпиада, Чемпионат Европы или мира, и снова выстрелим. Мое исчезновение скорее видимое, связано с тем, что канал не показывает еженедельно матчи чемпионата России по футболу, как это было раньше. Вступаем в бой во время больших соревнований.

— Не тоскуете по интенсивной комментаторской работе?

— Ну что делать. Я связал свою жизнь с этой спортивной дирекцией. Мог бы уйти на специализированный канал, но мне нравится здесь. Конечно, кое-какие трудности в связи с этим появляются. Например, стартует Евро или ЧМ, и выхожу в эфир несколько растренированным. Как с этим бороться? Пока сидишь дома, комментируй для своих собак и кошек. Разумеется, я слежу за тем, что происходит в футболе. Скажем, наш канал не показывает РПЛ, но я смотрю все матчи, анализирую, разговариваю с вашими комментаторами, знаю все хитросплетения: как планируется трансляция, сколько человек на ней будет работать… Все это мне очень интересно. Держу руку на пульсе.

— Разумеется, вы в курсе положения команд в турнирной таблице РПЛ.

— Неожиданное окончание половины сезона. Я ждал, что «Краснодар» будет прибавлять день ото дня: клуб со своей академией, молодыми талантливых ребятами, плюс так легко расстается со Смоловым… Это говорит о том, что тренер и руководство очень уверены в себе и своей команде. Поэтому хороший темп «Краснодара» сюрпризом для меня не стал. Неожиданно, что этот темп снизил «Зенит», хотя мог серьезно оторваться от соперников. Для меня противостояние этих двух команд — главная интрига РПЛ. Еще должен отметить ЦСКА. Хотя не совсем ясно, чем закончится такой эксперимент Гончаренко с молодыми футболистами. Пока все вроде бы складывается, но как только случается небольшой провал, начинаешь думать: «А что же будет к концу сезона с этой неопытной командой?». Тем не менее армейцев я бы тоже причислил к фаворитам.

— Вы ничего не сказали про действующего чемпиона. Не считаете «Локо» конкурентом лидеров в гонке?

— Кстати, мы железнодорожников как-то уже похоронили, но постепенно они выправляют положение. У них такой состав… Если сыграют на максимуме — Миранчуки, Фарфан, Фернандеш, то что-то противопоставить им будет сложно. Пожалуй, ни про одну другую нашу команду я такого сказать не могу. Задача Семина — блеснуть после Нового года. Знаете, еще про «Спартак» хочется сказать. Но сейчас скажу, и получится, что всех назвал претендентами. Эксперт.

— В заключение. Есть советы молодым комментаторам?

— Помню себя, когда только пришел на телевидение в 1992 году. Ко мне подошла старушечка: «Сейчас мы вас послушаем!». Послушала: «Ничего, но будем работать». С тех пор я ее не видел. Такое было время…

Совет? Я бы посоветовал больше читать вслух. Не говорю, что обязательно Достоевского или Толстого, но хорошие образцы настоящей журналистики — необходимо. И поменьше делать ошибок в русском языке! Я очень высоко оцениваю наших комментаторов, они по многим параметрам лучше коллег из Англии, Италии или Испании. В чем? Хотя бы в русском языке (смеется). Однако этого уровня зачастую недостаточно для высшего комментария. Нужно правильно использовать слова, не путать принципы их употребления, не делать ошибки с «не» и «ни»… Меня это просто раздражает. Возможно, вашему поколению все равно, и я зря лезу с таким советом, но все-таки хочется, чтобы все было отточено в этом смысле.

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