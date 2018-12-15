Продажа Зобнина, Черчесов в «Легии», переговоры с Ташаевым. Главное о работе футбольного агента
«Часто молодой игрок слушает папу и ломает карьеру».
«Часто молодой игрок слушает папу и ломает карьеру».
Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук — в гостях у корреспондента Sport24 Анара Ибрагимова.
— Как только закончил [карьеру], буквально через
Прошел
— Что делать, если нет связей?
— Примкнуть к большому агенту. Когда [на встречах] люди уже убирали бумаги, я вставал и говорил: «Вам, кстати, привет от Алексея Николаевича [Сафонова]». Спрашивали: а ты какое отношение к нему имеешь? «Самое прямое, работаю в его компании», — отвечал. Разговор сразу возобновлялся: «А что это там за футболисты, говоришь? Давайте посмотрим».
— Когда Рома переходил в «Спартак», с ним пытались поговорить и убедить, чтобы он остался [в «Динамо"]. Рома сказал: «Хочу расти, в «Спартак» два раза не зовут. Я там буду играть, добиваться целей. В ФНЛ играть не хочу».
Сейчас все пытаются Рому обидеть, зацепить. Но я считаю, во многом благодаря ему «Динамо» вернулось в
— Ташаев наверняка руководствовался тем же, что и Зобнин.
— Я ему при встрече говорил: «Сань, подумай. Еще сезон». Он ответил: «Вдруг через сезон уже не позовут?».
— На тот момент Станислав Саламович был без работы, а «Легия» искала тренера с «жесткой рукой». В день подписания контракта, когда уже сдали багаж в аэропорту, ему позвонили из Осетии и сказали, что умерла мама.
Но «Легии» надо отдать должное. Они понимали, что время уходит, но сказали: нам нужен этот тренер, мы готовы ждать. Черчесов отплатил им той же монетой за доверие. В столетие клуба выиграл чемпионат и Кубок. И влюбил в себя журналистов. В Польше на
Почему Черчесов не остался в «Легии»? Он хотел расти и добиваться больших успехов на международной арене. Просил не продавать лидеров, а наоборот — купить таких футболистов.
— Агент полностью внедрен в семью, если идет речь о молодом футболисте. Очень много случаев, когда футболист слушается папу и ломает себе карьеру. Пример — Зелимхан Бакаев. Я занимался им два с половиной года. В один прекрасный момент, когда он уже попал в сборную, когда я сделал ему личный контракт с adidas, у него заканчивался с нами договор. Он сказал: «Спасибо, ребята, я пошел дальше. Я уже серьезный футболист, мне другие агенты предлагают лучшие условия».
Возвращаясь к роли агента: я не хочу, чтобы мои клиенты совершали те же глупости, которые совершал я в своей карьере.
— О чем жалеете больше всего?
— Что в с свое время не перешел в «Аякс» и не попробовал себя там. Тарханов меня не отпустил. Держу ли обиду? Ее нет, бог ему судья. Просто хочется, чтобы человек сказал: да, такое было. А он начинает лукавить. Некрасиво.
— Федерация должна видеть, как зарабатывают агенты. И должна с этого получать деньги. Как в Англии: все сделки проходят через федерацию. Насколько помню — 1,5 или 2 процента от сделки остаются у них. Когда я это предложил Николаю Толстых, он посмеялся: «У нас это не сработает». Почему не сработает, не знаю.
— [Во время профессиональной карьеры] у меня был свой агент за границей. Когда мы приехали в Россию, его обманули. С того момента он сказал, что в Россию ни ногой. Я подумал: зачем мне в России агент, если в конце сезона мне многие клубы звонят напрямую? Сейчас я прекрасно понимаю, почему я не играл в больших клубах по приезде из Европы — да потому что у меня не было агента, которой бы мог мне помочь туда попасть.