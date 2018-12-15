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14:01 (мск), источник: Sport24

Продажа Зобнина, Черчесов в «Легии», переговоры с Ташаевым. Главное о работе футбольного агента

«Часто молодой игрок слушает папу и ломает карьеру».

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Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук — в гостях у корреспондента Sport24 Анара Ибрагимова.

Как стать агентом?

— Как только закончил [карьеру], буквально через неделю-две поступил звонок от Лексакова (Технический директор РФС, работал директором «Высшей школы тренеров» — Sport24). Он сказал: «Попробуй себя в тренерской деятельности, чего сидеть?» Набиралась группа из бывших футболистов: Дима Хохлов, Егор Титов, Андрей Тихонов.

Прошел месяц-два — мне позвонил [агент] Алексей Сафонов. Сказал, что хотел бы со мной сотрудничать в своей компании. Мы встретились, все обсудили. Первые полгода он возил меня на переговоры. Я сидел в сторонке, слушал. В итоге решил, что доучусь [на тренера], но буду сдавать и на агентскую лицензию тоже.

— Что делать, если нет связей?
— Примкнуть к большому агенту. Когда [на встречах] люди уже убирали бумаги, я вставал и говорил: «Вам, кстати, привет от Алексея Николаевича [Сафонова]». Спрашивали: а ты какое отношение к нему имеешь? «Самое прямое, работаю в его компании», — отвечал. Разговор сразу возобновлялся: «А что это там за футболисты, говоришь? Давайте посмотрим».

Зобнин и Ташаев

— Когда Рома переходил в «Спартак», с ним пытались поговорить и убедить, чтобы он остался [в «Динамо"]. Рома сказал: «Хочу расти, в «Спартак» два раза не зовут. Я там буду играть, добиваться целей. В ФНЛ играть не хочу».

Сейчас все пытаются Рому обидеть, зацепить. Но я считаю, во многом благодаря ему «Динамо» вернулось в премьер-лигу, а Рома вырос до игрока национальной сборной.

— Ташаев наверняка руководствовался тем же, что и Зобнин.
— Я ему при встрече говорил: «Сань, подумай. Еще сезон». Он ответил: «Вдруг через сезон уже не позовут?».

Черчесов в «Легии» — как это получилось?

— На тот момент Станислав Саламович был без работы, а «Легия» искала тренера с «жесткой рукой». В день подписания контракта, когда уже сдали багаж в аэропорту, ему позвонили из Осетии и сказали, что умерла мама.

Но «Легии» надо отдать должное. Они понимали, что время уходит, но сказали: нам нужен этот тренер, мы готовы ждать. Черчесов отплатил им той же монетой за доверие. В столетие клуба выиграл чемпионат и Кубок. И влюбил в себя журналистов. В Польше на пресс-конференцию ходило больше народу, наверное, чем на сам стадион.

Почему Черчесов не остался в «Легии»? Он хотел расти и добиваться больших успехов на международной арене. Просил не продавать лидеров, а наоборот — купить таких футболистов.

Агент — второй отец для футболиста?

— Агент полностью внедрен в семью, если идет речь о молодом футболисте. Очень много случаев, когда футболист слушается папу и ломает себе карьеру. Пример — Зелимхан Бакаев. Я занимался им два с половиной года. В один прекрасный момент, когда он уже попал в сборную, когда я сделал ему личный контракт с adidas, у него заканчивался с нами договор. Он сказал: «Спасибо, ребята, я пошел дальше. Я уже серьезный футболист, мне другие агенты предлагают лучшие условия».

Возвращаясь к роли агента: я не хочу, чтобы мои клиенты совершали те же глупости, которые совершал я в своей карьере.

— О чем жалеете больше всего?
— Что в с свое время не перешел в «Аякс» и не попробовал себя там. Тарханов меня не отпустил. Держу ли обиду? Ее нет, бог ему судья. Просто хочется, чтобы человек сказал: да, такое было. А он начинает лукавить. Некрасиво.

Агенты — вредители?

— Федерация должна видеть, как зарабатывают агенты. И должна с этого получать деньги. Как в Англии: все сделки проходят через федерацию. Насколько помню — 1,5 или 2 процента от сделки остаются у них. Когда я это предложил Николаю Толстых, он посмеялся: «У нас это не сработает». Почему не сработает, не знаю.

Молодые футболисты боятся, что агенты их кинут. Что делать?

— [Во время профессиональной карьеры] у меня был свой агент за границей. Когда мы приехали в Россию, его обманули. С того момента он сказал, что в Россию ни ногой. Я подумал: зачем мне в России агент, если в конце сезона мне многие клубы звонят напрямую? Сейчас я прекрасно понимаю, почему я не играл в больших клубах по приезде из Европы — да потому что у меня не было агента, которой бы мог мне помочь туда попасть.

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