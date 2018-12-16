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13:42 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Фернандеш близок к переходу в «Истанбул Башакшехир»

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Португальский полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш может перейти в турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир», сообщает Fanatik.

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Источник: РИА "Новости"

Игрок уже договорился об условиях личного контракта с «Истанбул Башакшехир». Ожидается, что клубы согласуют оставшиеся детали трансфера футболиста в ближайшее время. Контракт 32-летнего Фернандеша с «Локомотивом» истекает будущим летом.

В нынешнем сезоне португальский полузащитник сыграл за «Локомотив» 22 матча и забил три гола.

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