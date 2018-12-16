СМИ: Фернандеш близок к переходу в «Истанбул Башакшехир»

Игрок уже договорился об условиях личного контракта с «Истанбул Башакшехир». Ожидается, что клубы согласуют оставшиеся детали трансфера футболиста в ближайшее время. Контракт 32-летнего Фернандеша с «Локомотивом» истекает будущим летом.