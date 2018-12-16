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13:54 (мск), источник: Р-Спорт

Аршавин: Займусь созданием подобия тренировочных лагерей грандов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости, Сергей Яременко. Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что на своей новой должности в петербургском клубе займется созданием подобия тренировочных лагерей топ-клубов.

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Источник: РИА "Новости"

Аршавин является воспитанником «Зенита». В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист трижды побеждал в чемпионате России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. С 2016 года футболист выступал за казахстанский «Кайрат», в котором завершил карьеру в ноябре.

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В воскресенье президент «Зенита» Сергей Фурсенко объявил о том, что Аршавин будет работать в клубе на административной должности.

«Зенит» открывает проект, который будет называться «Сириус в “Зените”. Это подобие тренировочных лагерей больших клубов. Мы собираемся круглогодично приглашать к себе команды из регионов. Не хотим, чтобы там была только спортивная составляющая. Стремимся, чтобы дети, которые приедут к нам на две-три недели, продолжали обучение. Плюс хотим, чтобы они окультуривались, поэтому заключили договора с Эрмитажем, Александринским и Мариинским театрами», — сказал Аршавин журналистам.

«Может быть, договоримся с Петродворцом, чтобы ребята ездили туда, чтобы они видели и знали, что такое открытие фонтанов. Мои функции пока будут представительскими. Со временем, когда этот проект станет развиваться, мои функции станут увеличиваться. Приступлю к работе с 1 января, мой контракт подписан на два года, это первый шаг. Если проявлю себя хорошо, буду работать долго. Если проявлю себя плохо, меня просто уволят», — отметил он.

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