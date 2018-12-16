Аршавин: Займусь созданием подобия тренировочных лагерей грандов

Аршавин является воспитанником «Зенита». В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист трижды побеждал в чемпионате России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. С 2016 года футболист выступал за казахстанский «Кайрат», в котором завершил карьеру в ноябре.
В воскресенье президент «Зенита» Сергей Фурсенко объявил о том, что Аршавин будет работать в клубе на административной должности.
«Зенит» открывает проект, который будет называться «Сириус в “Зените”. Это подобие тренировочных лагерей больших клубов. Мы собираемся круглогодично приглашать к себе команды из регионов. Не хотим, чтобы там была только спортивная составляющая. Стремимся, чтобы дети, которые приедут к нам на две-три недели, продолжали обучение. Плюс хотим, чтобы они окультуривались, поэтому заключили договора с Эрмитажем, Александринским и Мариинским театрами», — сказал Аршавин журналистам.
«Может быть, договоримся с Петродворцом, чтобы ребята ездили туда, чтобы они видели и знали, что такое открытие фонтанов. Мои функции пока будут представительскими. Со временем, когда этот проект станет развиваться, мои функции станут увеличиваться. Приступлю к работе с 1 января, мой контракт подписан на два года, это первый шаг. Если проявлю себя хорошо, буду работать долго. Если проявлю себя плохо, меня просто уволят», — отметил он.