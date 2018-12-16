Аршавин: Займусь созданием подобия тренировочных лагерей грандов

Источник: РИА "Новости"

Аршавин является воспитанником «Зенита». В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист трижды побеждал в чемпионате России, завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. С 2016 года футболист выступал за казахстанский «Кайрат», в котором завершил карьеру в ноябре.

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В воскресенье президент «Зенита» Сергей Фурсенко объявил о том, что Аршавин будет работать в клубе на административной должности.

«Зенит» открывает проект, который будет называться «Сириус в “Зените”. Это подобие тренировочных лагерей больших клубов. Мы собираемся круглогодично приглашать к себе команды из регионов. Не хотим, чтобы там была только спортивная составляющая. Стремимся, чтобы дети, которые приедут к нам на две-три недели, продолжали обучение. Плюс хотим, чтобы они окультуривались, поэтому заключили договора с Эрмитажем, Александринским и Мариинским театрами», — сказал Аршавин журналистам.