СМИ: ЦСКА заинтересован в приобретении футболиста «Яблонца» Травника

Кроме ЦСКА, Травником интересуются английские клубы «Ньюкасл» и «Фулхэм», а также немецкий «Аугсбург». За «Яблонец» полузащитник провел 120 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 26 голевых передач. В сентябре Травник оформил дубль в ворота соперника ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов «Виктории». В активе футболиста также пять матчей за сборную Чехии.

ЦСКА после 17 туров занимает третье место в чемпионате России. На групповом этапе Лиги чемпионов армейцы набрали семь очков и дважды обыграли испанский «Реал» (1:0, 3:0), но заняли четвертое место в группе и выбыли из еврокубков. Победа на «Сантьяго Бернабеу» стала исторической для российских клубов, мадридцы потерпели рекордно крупное поражение дома в Лиге чемпионов. Кроме того, армейцы выбыли из Кубка России, проиграв в 1/16 финала «Тюмени» (1:1, 0:3 по пенальти).