Аршавин вернулся в «Зенит». В новом статусе
Бывший нападающий петербургской команды всего месяц назад завершил футбольную карьеру, а с 1 января сменит род деятельности.
Бывший нападающий петербургской команды всего месяц назад завершил футбольную карьеру, а с 1 января сменит род деятельности.
Гоша Чернов из
В воскресенье в академии «Зенита» был большой день. 17-летние футболисты выпускались из школы, а детей 2009 года рождения посвящали в зенитовцы. На торжественную церемонию приехали известные люди: основатель школы «Смена» Дмитрий Бесов, заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев, главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов, хавбек главной команды и сборной России Далер Кузяев…
Церемония началась с приветственного слова директора школы Анатолия Давыдова и награждения учеников разных возрастов — в уходящем году чуть ли не все детские и юношеские команды «Зенита» выиграли медали, так что эта часть затянулась надолго. Вручали и индивидуальные призы — это делали Кузяев,
Для
Уже после мероприятия Аршавин рассказывал, что иногда вспоминает время в питерской футбольной школе, хотя сейчас она, конечно, выглядит и называется иначе. Сами ученики тоже изменились — у многих из них вычурные и неординарные прически, чего трудно было представить в 1990-е. Но на выпускном футболисты 2001 года рождения исполнили не современную песню, а классическую — «Команда молодости нашей».
А особенно громко аплодировали в зале самым юным. Перед посвящением в зенитовцы на девятилетних учеников школы надели белоснежные шарфы с синими и голубыми полосами. Это выглядело забавно — шарфы свисали с их плеч почти до пола. А особенно умилительно стало, когда ребята запели — дети исполнили песню про академию, а
В конце церемонии на сцену вышел президент «Зенита» Сергей Фурсенко, поздравил юных футболистов со знаменательным днем и объявил главную новость дня: Аршавин возвращается в клуб. Не в качестве игрока, но в структуру «Зенита» — он возглавит международный проект.
— По документам название должности длинное. Если вкратце, «Зенит» хочет открыть проект, который получит название «Сириус в «Зените», — рассказал
— К работе приступаю с 1 января, — отметил Аршавин. — Контракт подписан на два года. Если буду работать хорошо — останусь тут надолго. Если нет, то меня уволят.
Естественно, не обошлось и без вопросов о главной команде. Аршавин признался:
— Мало видел игр, в которых «Зенит» играл плохо на старте сезона. Важен результат — «Зенит» сохранил первое место, так что, думаю, ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой, в