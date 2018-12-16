Аршавин вернулся в «Зенит». В новом статусе

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша Чернов из Санкт-Петербурга

В воскресенье в академии «Зенита» был большой день. 17-летние футболисты выпускались из школы, а детей 2009 года рождения посвящали в зенитовцы. На торжественную церемонию приехали известные люди: основатель школы «Смена» Дмитрий Бесов, заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев, главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов, хавбек главной команды и сборной России Далер Кузяев…

Церемония началась с приветственного слова директора школы Анатолия Давыдова и награждения учеников разных возрастов — в уходящем году чуть ли не все детские и юношеские команды «Зенита» выиграли медали, так что эта часть затянулась надолго. Вручали и индивидуальные призы — это делали Кузяев, экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров и один из лучших футболистов в истории России Андрей Аршавин.

Для экс-форварда команды воскресный день был особенным, ведь он официально менял профессию. В середине ноября Аршавин провел последний матч за «Кайрат», напоследок выиграл Кубок Казахстана и объявил о завершении карьеры. В клубе раздумывали над тем, чтобы дать легендарному игроку должность в своей академии, но сам Аршавин никогда не рвался в тренеры и стремился вернуться в Санкт-Петербург по окончании карьеры. «Я буду плохим тренером. Я псих», — шутил (или нет) футболист два года назад.

Уже после мероприятия Аршавин рассказывал, что иногда вспоминает время в питерской футбольной школе, хотя сейчас она, конечно, выглядит и называется иначе. Сами ученики тоже изменились — у многих из них вычурные и неординарные прически, чего трудно было представить в 1990-е. Но на выпускном футболисты 2001 года рождения исполнили не современную песню, а классическую — «Команда молодости нашей».

А особенно громко аплодировали в зале самым юным. Перед посвящением в зенитовцы на девятилетних учеников школы надели белоснежные шарфы с синими и голубыми полосами. Это выглядело забавно — шарфы свисали с их плеч почти до пола. А особенно умилительно стало, когда ребята запели — дети исполнили песню про академию, а кое-кто из них прочитал стихотворения. Через пару десятков лет, когда некоторые из них станут известными, видеозаписи с их пением будут широко обсуждаться.

В конце церемонии на сцену вышел президент «Зенита» Сергей Фурсенко, поздравил юных футболистов со знаменательным днем и объявил главную новость дня: Аршавин возвращается в клуб. Не в качестве игрока, но в структуру «Зенита» — он возглавит международный проект.

— По документам название должности длинное. Если вкратце, «Зенит» хочет открыть проект, который получит название «Сириус в «Зените», — рассказал экс-капитан сине-бело-голубых. — Нечто подобное делают большие клубы. Это тренировочные лагеря. «Зенит» собирается круглый год приглашать ребят из регионов. Но мы не хотим, чтобы была только спортивная составляющая. Мы хотим, чтобы дети на время этих двух-трех недель продолжали свое обучение. Еще хотим, чтобы у них была культурная программа. Поэтому «Зенит» заключил договоры с Александринским и Мариинским театрами, с Эрмитажем. Может быть, договоримся еще с Петродворцом. Конкретно мои функции пока будут больше представительскими, но со временем они будут расширяться.

— К работе приступаю с 1 января, — отметил Аршавин. — Контракт подписан на два года. Если буду работать хорошо — останусь тут надолго. Если нет, то меня уволят.

Естественно, не обошлось и без вопросов о главной команде. Аршавин признался: