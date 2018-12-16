Долги «Анжи» уменьшились и составляют порядка 220 миллионов рублей

«Анжи» в 17 турах чемпионата России набрал 15 очков и занимает 15-е место в таблице. В начале октября Флегонтов сообщил РИА Новости, что долги клуба увеличились и составляют порядка 300 миллионов рублей. Из-за финансовых трудностей «Анжи» базировался в подмосковном Подольске. Ранее в воскресенье главный тренер команды Магомед Адиев заявил РИА Новости, что «Анжи» доиграет чемпионат России.

«Сумму долга удалось понизить примерно до 220 миллионов рублей. Это стало благодаря тому, что поступили средства от Российской футбольной премьер-лиги, где-то мы использовали взаимозачеты с контрагентами, использовали рекламу. Несмотря на то, что ситуация продолжает оставаться стабильно тяжелой, снижение долга для клуба является небольшим плюсом», — сказал Флегонтов по телефону.