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10:56 (мск), источник: Матч ТВ

Самый бодрый год ЦСКА в этом десятилетии. Море эмоций

Четвертьфинал Лиги Европы, самое мощное обновление за пятнадцать лет и две победы над «Реалом».

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Источник: РИА "Новости"

Год начался для ЦСКА c нулевой ничьей в Белграде. Из тогдашнего стартового состава на декабрьский «Сантьяго Бернабеу» с первых минут вышли двое: Акинфеев и Марио Фернандес, словно олицетворяющие преемственность двух предыдущих клубных эпох — Газзаева и Слуцкого.

Обыграв «Црвену Звезду» в Москве, ЦСКА через две недели проиграл «Лиону» — зато в гостях поразил Европу зажигательной победой 3:2. Голевой пас нападающему Вернблуму — за три дня до своего двадцатилетия — отдал Константин Кучаев, раскрывшийся на непривычной для себя позиции флангового игрока. Еще непривычнее, что именно Кучаев, годом ранее робко дебютировавший в РФПЛ, стал единственным полевым игроком ЦСКА, кто отработал все матчи Лиги Европы от начала до конца.

На «Эмирейтс» — в четвертьфинале — ЦСКА внезапно сыграл в очень атакующий футбол, который удивил Арсена Венгера. Даже после поражения 1:4 Виктор Гончаренко сохранил оптимизм насчет ответной игры, и в матче РФПЛ с «Динамо» применил ротацию, дав отдохнуть Головину, из-за чего проиграл и фактически выключился из гонки за чемпионство. Зато во второй игре с «Арсеналом» ЦСКА был близок к невероятному камбеку и до 75-й минуты вел 2:0, увенчав свой самый успешный евросезон за пять лет.

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Чемпионство уплыло, но ЦСКА неожиданно забрался на второе место, давшее прямой выход в Лигу чемпионов — это случилось после четырех побед в шести последних турах и серии неудач «Спартака». Гончаренко извлек пользу даже из конфликта с Мусой, который не пожал ему руку после замены в игре с «Динамо». «Я ему сказал, что он мне не друг, и я буду требовать с него больше, чем с другого футболиста, — сообщил Гончаренко. — Он с этим согласился — и вот результат». После разговора с тренером Муса в шести матчах забил шесть мячей и отдал три голевых паса.

Ахмед обеспечил и важнейшую победу над «Анжи» (2:1) в последнем туре — гол плюс пас Витинью. По эмоциям добытое в тот день второе место очень близко к чемпионству. Третье место обрекло бы ЦСКА на два предварительных раунда ЛЧ. Учитывая, что летом команда напряженно перестраивалась и еле вымучивала ничьи с «Крыльями» и «Енисеем», пробиться сквозь условные ПАОК и «Бенфику» почти наверняка не удалось бы. А это лишило бы команду не только десятков миллионов евро, но и возможности подписать многих новичков — например, Влашича.

Радость от выхода в ЛЧ сменилась констатацией: «Костяк, который был у нас много лет, к сожалению, распадется, — признал Гончаренко. — Нас уже покинул Понтус Вернблум. Уйдет и Миланов. Выход в ЛЧ — большое подспорье для подписания новичков. У нас на примете классные и качественные игроки, и я надеюсь, что нам удастся их подписать. Команде нужно обновление, нужны новые игроки».

Едва ли тогда кто-то предполагал, что потери будут настолько значительными, и ЦСКА лишится не только защиты (Игнашевич, братья Березуцкие), центра поля (Вернблум, Натхо, Головин), арендованного Мусы, но и даже Витинью, лучшего бомбардира команды прошлого сезона. Зато на двенадцать миллионов, полученных от «Фламенго», ЦСКА, по сути, набрал всю новую команду — на десять новичков армейцы, по данным Transfermarkt, потратили 12,2 миллиона. В трансферной работе, по словам скаута ЦСКА Андрея Мовсесьяна, «был сделан акцент на скорости, потому что нужно было убыстрить команду».

Никола Влашич — самый важный летний новичок. Именно его скаут Мовсесьян имел в виду, говоря: «С появлением креативного полузащитника нынешний состав свяжется и будет работать». Сказано это было про состав, набравший два очка в трех первых турах. Уже через четыре дня после интервью Мовсесьяна Влашич дебютировал в ЦСКА и сразу проявил себя лидером и идеальной заменой Головину, поспособствовав победе 3:0 над тульским «Арсеналом». Потом он обеспечил армейцам домашнюю победу над «Реалом» и три раза подряд стал лучшим игроком месяца по версии болельщиков ЦСКА.

Концепция ЦСКА на трансферном рынке также емко описана Андреем Мовсесьяном: «Мы смотрим не на количество матчей. Если станем смотреть футболистов, которые провели много игр, будем испытывать слишком сильную конкуренцию, и цена уже будет завышена. В условиях рынка, где за игрока платят 222 миллиона, футболист, раньше стоивший миллион, сейчас стоит пять. Наша задача — разглядеть то, что другие не видят. Чтобы приобрести по объективной цене и продолжать конкурировать с клубами, которые покупают за 222 миллиона». В этом смысле самые показательные и успешные летние трансферы ЦСКА — Родриго Бекао и Арнор Сигурдссон, которые едва засветились в Бразилии и Швеции, были оперативно изучены селекционным отделом москвичей и приобретены по вменяемой цене: Бекао — аренда с правом выкупа, Сигурдссон — четыре миллиона евро. Первый моментально усилил оборону, удивив лидерскими качествами даже Гончаренко, а второй в первом же матче за ЦСКА помог уйти от поражения в Пльзене, а потом забил «Роме» и «Реалу».

Отсутствие золотых медалей второй сезон подряд и пролет мимо еврокубковой весны не делают этот год для ЦСКА менее впечатляющим. В 2012-м ЦСКА играл в 1/8 Лиги чемпионов, но потом провалил финиш чемпионата и не попал в зону ЛЧ. В 2013-м, 2014-м и 2016-м выигрывал чемпионат, но осенью впадал в хмуро-депрессивную пору крупных гостевых поражений в ЛЧ. 2018-й не похож на предыдущие: он равномерно бодр и эмоционально насыщен. Март — победа над «Лионом» и выход в четвертьфинал Лиги Европы. Май — волшебная развязка чемпионата и прямое попадание в ЛЧ. Лето — победа в Суперкубке и первые успехи команды, пережившей самое серьезное обновление с зимы-01/02. Октябрь — победа над «Реалом» с валидольным камео Георгия Кырнаца. Ноябрь — победа над действующим лидером РФПЛ. Декабрь — 3:0 на «Сантьяго Бернабеу». Чемпионство при таком раскладе — вопрос времени.

Денис Романцов

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