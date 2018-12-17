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18:48 (мск), источник: ТАСС

Кононов заявил, что футболист Лукас был приобретен в «Спартак» с его подачи

ТАСС, 17 декабря. Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал, что решение о приобретении бразильского футболиста Айртона Лукаса было принято с его подачи. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее в понедельник пресс-служба московского клуба сообщила, что «Спартак» подписал с бывшим футболистом «Флуминенсе» долгосрочное соглашение, подробности которого не уточняются.

«В “Спартаке” есть много кандидатов на любую позицию. Нам нужно выявлять наши проблемы и искать игроков вместе с селекционным отделом. У меня было пять кандидатов на эту позицию (крайнего защитника — прим. ТАСС), решение принимали совместно, но за мной было первое слово. Мне понравился многими качествами, надеюсь на его дальнейший рост и учебу, потому что я видел игры чемпионата Бразилии, там хороший уровень, и просто так 21-летний игрок там не заиграет», — сказал Кононов.

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Главный тренер красно-белых также описал характеристики футболиста. «Молодой футболист, является игроком сборной Бразилии среди игроков до 21 года, до этого играл как полузащитник и даже нападающий, имеет хорошую стартовую скорость, владеет дриблингом, — отметил Кононов. — Это молодой игрок, ему еще не хватает опыта, уверен, что столкнусь с тактическими проблемами, его придется направлять и обучать. Он хорошо действует в отборе».

Лукас является воспитанником академии «Флуминенсе», в составе главной команды защитник дебютировал в 2018 году. Вместе с «Флуминенсе» дошел до полуфинала Южноамериканского кубка (второго по значимости клубного турнира Южной Америки).

В текущем сезоне на счету 21-летнего игрока 38 матчей (1 голевая передача) в чемпионате Бразилии и Южноамериканском кубке.

Кононов назвал задачи «Спартака» на сезон
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25 ноября© Ньюстюб
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