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18:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Будь с детьми, и я скоро выйду!»: опубликовано письмо Мамаева жене из СИЗО

Издание Super.ru опубликовало письмо полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева жене. Сейчас он сидит в СИЗО, как и форвард «Зенита» Александр Кокорин. Им инкриминируют статьи «Побои» и «Хулиганство».

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— Родная, привет! Сегодня четверг, и мы разговаривали по телефону, тебе цветы пришли. Я не знаю, почему тебе не приходят письма, но это уже пятое письмо! Проверь хорошо почту! Насчёт полиграфа я согласен! Я хочу вернуть доверие и огонь, который ты мне прислала в письме! Родная, и самое главное: я тебя люблю, хочу к тебе и хочу тебя! Сегодня был адвокат и следователь. Если нас 18 декабря не отпустят, то до февраля точно отпустят! Так что большая часть уже прошла! Я тебя очень хочу и только тебя, и никого в моей жизни не будет, только ты, родная! Скоро всё будет! Хочу обнять тебя и чтобы дети и мы валялись в кровати! Ни на кого внимания не обращай, кто бы что ни говорил, не реагируй. Будь с детьми, и я скоро выйду!, — говорится в письме.

Ранее жена футболиста Алана Мамаева показала письмо в прямом эфире в Инстаграме, но затем удалила эфир.

Мамаев прислал жене цветы из Бутырки
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13 декабря© Ньюстюб
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