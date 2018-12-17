Геркуса на посту гендиректора «Локо» может сменить Василий Кикнадзе
По информации «СЭ», 19 декабря в менеджменте «Локомотива» могут произойти изменения.
По информации «СЭ», 19 декабря в менеджменте «Локомотива» могут произойти изменения.
Есть вероятность, что по итогам совета директоров клуба Илья Геркус покинет свой пост. Одним из главных кандидатов на эту позицию является Василий Кикнадзе — по информации «СЭ», против этой кандидатуры не будет возражать
Геркус же может продолжить карьеру на постах в менеджменте РФС или РПЛ.