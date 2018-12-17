Геркуса на посту гендиректора «Локо» может сменить Василий Кикнадзе

Есть вероятность, что по итогам совета директоров клуба Илья Геркус покинет свой пост. Одним из главных кандидатов на эту позицию является Василий Кикнадзе — по информации «СЭ», против этой кандидатуры не будет возражать де-факто руководитель клуба, глава Совета директоров Анатолий Мещеряков.