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20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геркуса на посту гендиректора «Локо» может сменить Василий Кикнадзе

По информации «СЭ», 19 декабря в менеджменте «Локомотива» могут произойти изменения.

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Источник: РИА "Новости"

Есть вероятность, что по итогам совета директоров клуба Илья Геркус покинет свой пост. Одним из главных кандидатов на эту позицию является Василий Кикнадзе — по информации «СЭ», против этой кандидатуры не будет возражать де-факто руководитель клуба, глава Совета директоров Анатолий Мещеряков.

Геркус же может продолжить карьеру на постах в менеджменте РФС или РПЛ.

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