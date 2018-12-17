Бакаев, Гулиев и «Спартак»: как это может быть

Источник: Спорт-Экспресс

22-летний полузащитник Зелимхан Бакаев имеет долгосрочный контракт со «Спартаком» (по данным авторитетного портала transfermarkt.de — до июня 2020 года), а аренда в тульском «Арсенале» рассчитана конца этого сезона. Договор не предусматривает возможного разрыва аренды по инициативе москвичей — у Тулы есть возможность удержать важного для себя футболиста. Бакаев хорошо проявил себя в составе «канониров», забив 5 голов в 15 матчах чемпионата России.

Олегу Кононову, который пришел в «Спартак» из «Арсенала», Бакаев хорошо знаком — поэтому красно-белые приняли принципиальное решение, что хавбек им нужен. Чтобы оформить досрочное возвращение футболиста, необходимо либо заплатить определенную компенсацию (сценарий маловероятный — было бы странно отдать футболиста в аренду, а потом его еще и выкупать), либо отдать в аренду до конца РПЛ-2018/19 другого игрока. Полагаю, второй вариант более предпочтителен: на позицию правого полузащитника, где у «оружейников» выступал Бакаев, «Спартак» способен предложить Самедова, Ломовицкого, Ташаева.

Вопрос только в том, насколько самому Зелимхану столичная команда нужна прямо сейчас. Сезон в Туле — первый для него на уровне премьер-лиги, когда он постоянно выходит в основном составе, забивает и повышает свой статус от матча к матчу. Много практики, результативные действия — все это можно обнулить за полгода, если сесть на лавку или оказаться уровнем ниже, в «Спартаке-2».

Но, судя по всему, решение уже принято — остается понять, кого красно-белые предложат «Арсеналу». Логично предположить, что аренда Самедова способна заинтересовать туляков.

Аяз Гулиев и нападающий «Спартака» Луиз Адриану | Источник: Спорт-Экспресс

Гулиев: обратный выкуп — миллион евро

У Аяза Гулиева ситуация принципиально иная, чем у Бакаева. 22-летний полузащитник летом прошлого года был не отдан в аренду, а продан в «Ростов». За полгода в команде Валерия Карпина хавбек завоевал место в основном составе — в осенней части чемпионата России футболист провел 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

По моей информации, красно-белые в два ближайших трансферных окна имеют возможность обратного выкупа трансфера Гулиева. Сумма составляет один миллион евро — деньги по нынешним временам достаточно серьезные. Так что возвращение должно быть обоснованным как со стороны «Спартаком», так и со стороны игрока. У красно-белых есть выбор на позиции Гулиева: Фернанду, несдвигаемый, судя по последним событиям, Глушаков, Тимофеев, Зобнин, Еременко, Попов. Да, кто-то может уйти, с кем-то прекратит сотрудничество клуб. Но гарантирует ли Кононов твердое место в составе Аязу? Безусловно, для самого Гулиева переход в «Спартак» выгоден как в плане имиджа, и в финансовом смысле (условия личного контракта могут вырасти в разы по сравнению с ростовским), но насколько это состоятельно в игровом плане?

Есть пример Зобнина, который, перейдя из «Динамо», с ходу завоевал место в основе составе красно-белых. Но тогда бело-голубые вылетели в первый дивизион, и Роман ничем особо не рисковал.