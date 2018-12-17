Федор Смолов пошутил про «Спартак» и ЦСКА в программе «Потрогай это»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подшутил над «Спартаком» и ЦСКА в клубной программе «Потрогай это».
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подшутил над «Спартаком» и ЦСКА в клубной программе «Потрогай это».
Сюжет выпуска состоял в том, что футболисты просовывают обе руки в круглые отверстия. Затем они берут в руки лежащий там предмет, который они не видят, и пытаются определить, что это такое.
Сначала Смолов взял в руки куски сала. Повертев его, он сказал:
— Вы серьезно? Это же
Затем ведущие насыпали в тарелку табак для кальяна. Смолов, пощупав его, заявил:
— Это овес! Раньше же много народу здесь было из ЦСКА.