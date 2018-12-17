Федор Смолов пошутил про «Спартак» и ЦСКА в программе «Потрогай это»

Сюжет выпуска состоял в том, что футболисты просовывают обе руки в круглые отверстия. Затем они берут в руки лежащий там предмет, который они не видят, и пытаются определить, что это такое.

Сначала Смолов взял в руки куски сала. Повертев его, он сказал:

— Вы серьезно? Это же что-то, связанное со «Спартаком!

Затем ведущие насыпали в тарелку табак для кальяна. Смолов, пощупав его, заявил: