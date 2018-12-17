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17 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Федор Смолов пошутил про «Спартак» и ЦСКА в программе «Потрогай это»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов подшутил над «Спартаком» и ЦСКА в клубной программе «Потрогай это».

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Сюжет выпуска состоял в том, что футболисты просовывают обе руки в круглые отверстия. Затем они берут в руки лежащий там предмет, который они не видят, и пытаются определить, что это такое.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала Смолов взял в руки куски сала. Повертев его, он сказал:

— Вы серьезно? Это же что-то, связанное со «Спартаком!

Затем ведущие насыпали в тарелку табак для кальяна. Смолов, пощупав его, заявил:

— Это овес! Раньше же много народу здесь было из ЦСКА.

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