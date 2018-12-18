Глушаков на допросе сообщил, что «Спартак» готовится к матчам в бане с девушками
Стали известны подробности допроса полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который прошёл в одном из московских отделений полиции накануне, 17 декабря.
Стали известны подробности допроса полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который прошёл в одном из московских отделений полиции накануне, 17 декабря.
По информации
Также Глушаков якобы заявил, что подготовка к матчам в бане с девушками — привычная практика для игроков «Спартака».
Напомним, в настоящий момент Денис и Дарья находится в бракоразводном процессе. Недавно стало известно, что супруга игрока написала на него заявление в полицию, в котором обвинила его в угрозах убийством. Сам Глушаков ранее обвинил жену в мошенничестве.