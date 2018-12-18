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15:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков на допросе сообщил, что «Спартак» готовится к матчам в бане с девушками

Стали известны подробности допроса полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который прошёл в одном из московских отделений полиции накануне, 17 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

По информации телеграм-канала Mash, капитан красно-белых обвинил свою жену Дарью в изменах и заявил, что угрожал ей в порыве злости, вследствие чего его слова нельзя воспринимать всерьёз. По словам Глушакова, он никогда не бил супругу, что противоречит её словам. При этом футболист считает, что Дарья сама всё подстроила, чтобы подготовиться к суду.

Также Глушаков якобы заявил, что подготовка к матчам в бане с девушками — привычная практика для игроков «Спартака».

Напомним, в настоящий момент Денис и Дарья находится в бракоразводном процессе. Недавно стало известно, что супруга игрока написала на него заявление в полицию, в котором обвинила его в угрозах убийством. Сам Глушаков ранее обвинил жену в мошенничестве.

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