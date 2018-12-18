Мосгорсуд рассматривает апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

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Рассматриваются также апелляции и двух других фигурантов дела — Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые принимают участие в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО, все они находятся в одной камере.

Две потасовки с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался уроженец Якутии Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге и проживающий в подмосковном Подольске. В ходе суда выяснилось, что мужчина работает футбольным тренером в спортивном клубе «Атлет».