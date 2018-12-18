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11:10 (мск), источник: Р-Спорт

Мосгорсуд рассматривает апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В Мосгорсуде началось заседание по рассмотрению жалобы на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, заключенным под стражу за участие в двух потасовках в столице.

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Рассматриваются также апелляции и двух других фигурантов дела — Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Обвиняемые принимают участие в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО, все они находятся в одной камере.

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Две потасовки с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался уроженец Якутии Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге и проживающий в подмосковном Подольске. В ходе суда выяснилось, что мужчина работает футбольным тренером в спортивном клубе «Атлет».

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Кокорина, Мамаева и Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кокорина, видимо, как самого активного участника драк, обвиняют в трех эпизодах побоев и одном — мошенничества.

Кокорина и Мамаева могут выпустить из СИЗО
Во время загрузки произошла ошибка.
11:12 (мск)© Ньюстюб
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