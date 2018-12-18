Суд учтет экспертизы при вынесении решения по жалобе Кокорина и Мамаева

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Во вторник в Мосгорсуде рассматривается жалоба на продление ареста двум футболистам, а также двум другим фигурантам дела — Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Мера пресечения обвиняемым была продлена Тверским судом столицы в начале декабря.

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Ходатайство о приобщении результатов судебно-медицинских экспертов заявила адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова. По словам адвоката, в доводах экспертизы указано, что потерпевшим был нанесен легкий вред здоровью. Тем не менее, у защитников фактически нет документов, подтверждающих выводы экспертизы, они лишь ознакомлены с уведомлением от следствия. По этой причине Стукалова просила истребовать заключения данных экспертиз, чтобы ознакомить с ними суд. Адвоката поддержали все защитники, кроме Игоря Бушманова — представителя Павла Мамаева. Он не увидел оснований в данном ходатайстве и оставил решение на усмотрение суда.

Судья Любовь Николенко просьбу отклонила, в том числе учитывая мнение прокурора и следователя, выступивших против него, однако отметила, что при вынесении решения заключения судебно-медицинских экспертов будут учтены.

Две потасовки с участием Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался уроженец Якутии Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге и проживающий в подмосковном Подольске. В ходе суда выяснилось, что мужчина работает футбольным тренером в спортивном клубе «Атлет».

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор.