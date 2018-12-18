Мамаев сообщил, что заплатил избитому водителю 500 тысяч рублей

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Сегодня в Мосгорсуде рассматривается жалоба на продление ареста футболистам Александру и Кириллу Кокорину и Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Мера пресечения обвиняемым была продлена Тверским судом столицы в начале декабря.

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Об этом Мамаев заявил в ходе прений сторон.

«Следственные действия подошли к концу, мы ничему помешать не можем, повлиять на что-то. Все вокруг это понимают, но мы все равно остаемся за решеткой. Мы принесли извинения, Соловчуку с моей стороны была выплачена компенсация в размере 500 тысяч рублей… Прошу изменить решение Тверского суда и позволить мне встретить Новый год со своей семьей. Надеюсь, уважаемый суд, на Ваш профессионализм и объективность», — заявил футболист «Краснодара».

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался уроженец Якутии Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге и проживающий в подмосковном городе Подольск. Позже в ходе суда выяснилось, что мужчина работает футбольным тренером в спортивном клубе «Атлет» и ранее не был судим.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор.