Врач «Зенита»: Долгое пребывание в СИЗО может сделать из Кокорина инвалида

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Его заключение к материалам дела приобщил по ходатайству защиты Мосгорсуд. Сегодня рассматривается жалоба на продление срока заключения под стражей Кокорина, Павла Мамаева и других фигурантов.

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Гришин констатировал, что курс лечения после полученной Кокориным тяжелой травмы не был закончен, футболист вернулся в общую группу, но работал на тренировках с ограничениями.

«Ему необходимы занятия в бассейне, восстановительные тренировки. Отсутствие возможности заниматься правильным восстановлением здоровья может привести к прогрессированию артроза с возможной инвалидизацией и завершением карьеры», — отметил Гришин.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.