Следствие планирует направить дело Кокорина и Мамаева в суд в январе

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Сегодня рассматривается жалоба на продление ареста спортсменам и двум другим фигурантам. Защита настаивает, что решение о заключении под стражу должно быть отменено, а фигуранты — выпущены из СИЗО.

«Прошу отказать в удовлетворении апелляционных жалоб, постановление Тверского суда оставить без изменений… Следствие завершится в ближайшее время, дело, скорее всего, будет направлено в суд в январе 2019 года, остался небольшой объем следственных действий», — заявил следователь.

По его словам, за первые два месяца «было проведено большое количество следственных действий и допросов, шесть экспертиз, более десяти выемок».