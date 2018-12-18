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12:28 (мск), источник: Р-Спорт

Следствие планирует направить дело Кокорина и Мамаева в суд в январе

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Следствие планирует направить дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в суд для рассмотрения по существу в январе, заявил следователь во вторник в Мосгорсуде.

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Сегодня рассматривается жалоба на продление ареста спортсменам и двум другим фигурантам. Защита настаивает, что решение о заключении под стражу должно быть отменено, а фигуранты — выпущены из СИЗО.

«Прошу отказать в удовлетворении апелляционных жалоб, постановление Тверского суда оставить без изменений… Следствие завершится в ближайшее время, дело, скорее всего, будет направлено в суд в январе 2019 года, остался небольшой объем следственных действий», — заявил следователь.

По его словам, за первые два месяца «было проведено большое количество следственных действий и допросов, шесть экспертиз, более десяти выемок».

Его позицию поддержал прокурор.

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